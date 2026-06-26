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Văn hóa

Triển lãm ‘Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026’ đến với Quảng Ninh

Hoàng Dương

Triển lãm ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026" khai mạc tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh, giới thiệu 200 tác phẩm tiêu biểu, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những giá trị nhân văn đến công chúng trong nước, quốc tế.

Ngày 26/6, tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh khai mạc Triển lãm ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026", nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001, 28/6/2026).

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Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026".

Triển lãm trưng bày 200 tác phẩm ảnh, video đạt giải hoặc lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng truyền thông về quyền con người "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam" qua ba mùa tổ chức, được tuyển chọn từ hơn 40.000 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; tôn vinh những câu chuyện bình dị về tình người, sự sẻ chia và khát vọng vươn lên, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển và hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại cho biết việc lựa chọn Quảng Ninh là địa điểm tổ chức triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là địa phương có nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, du lịch, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Những kết quả này là minh chứng cho định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

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Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm.

Theo Ban Tổ chức, sau ba năm triển khai, Giải thưởng "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam" ngày càng có sức lan tỏa. Riêng năm 2025, cuộc thi nhận hơn 17.000 tác phẩm, tăng 1,7 lần so với năm 2024 và gấp 2,3 lần so với năm 2023. Sự kiện Vietnam Happy Fest 2025 cũng được vinh danh là một trong 10 sự kiện văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm.

Ban Tổ chức cho biết, sau khi kết thúc, toàn bộ tư liệu triển lãm sẽ được trao tặng tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoàng Dương
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