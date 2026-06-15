Bí ẩn Nhà cổ Huỳnh Phủ 122 năm tuổi và dấu ấn một đại điền chủ miền Tây

TPO - Nằm cuối dòng sông Tiền, Di tích quốc gia Nhà cổ Huỳnh Phủ (Vĩnh Long) - Bến Tre cũ, là kiệt tác kiến trúc bằng gỗ thời nhà Nguyễn cuối thế kỷ 19. Căn nhà ba gian hai chái với nhiều chi tiết chạm trổ độc đáo, thậm chí trên mỗi viên ngói còn vẽ cảnh sinh hoạt dân gian khác nhau.
Nhà cổ Huỳnh Phủ được cất theo kiểu nhà xuyên trình hình chữ Nhất, với ba gian hai chái (loại kiến trúc phổ biến của nhà vùng Đồng bằng Bắc Bộ xưa) - kiến trúc đẹp thuộc dạng hiếm hoi của tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) và vùng miền Tây sông nước.
Ngôi nhà chính có diện tích trên 520m2 với những cây cột bằng gỗ lim và căm xe có chạm khắc, cẩn chữ Nho, hoa văn bằng ốc xà cừ thể hiện các đề tài như bát bửu, tứ linh, tứ quý, sen hạc.
Phần thờ tự phía trước là nơi trang trọng nhất của ngôi nhà nên tất cả hoa văn đều được chạm trổ tỉ mỉ, sơn son thiếp vàng hoặc cẩn xà cừ. Một minh chứng cho đỉnh cao nghệ thuật chạm khắc của những thợ mộc xưa.
Những hoa văn chạm trổ tinh xảo, được sơn son thiếp vàng.
Gian phòng nghỉ ngơi phía sau.
Cụ Hương Liêm - chủ nhân xây dựng Nhà cổ Huỳnh Phủ tên thật là Huỳnh Ngọc Khiêm (1843-1927), ông quê gốc miền Trung, trên đường tìm nơi lập nghiệp bằng đường thủy đã đến Bến Tre.
Việc dừng chân nơi đây của ông gắn liền với giai thoại được hậu duệ kể lại: Khi ông cùng gia đình lênh đênh bằng chiếc ghe chèo trên sông Hàm Luông, đến vàm Phú Khánh nơi có con rạch đi vào làng Đại Điền bỗng nhiên quai chèo bị đứt, ông thay quai chèo để đi tiếp nhưng vẫn bị đứt thêm 2 lần. Ngay lúc ấy, giữa vùng đất hoang vu không bóng người vọng lại tiếng hát ru: “Cây khô tưới nước cũng khô/ Số nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo”. Nghe xong câu hát buồn da diết ấy, ông thầm nghĩ, có lẽ ý trời muốn ông dừng chân nơi đây, nên quyết định ghé thuyền lên bờ, bắt đầu khai hoang lập nghiệp.
Nhờ có sức khỏe, cần cù, biết tính toán, ông dần trở nên giàu có, mua thêm ruộng đất xung quanh và xây dựng cơ ngơi. Ông Hương Liêm trở thành một trong những người giàu có nhất trong vùng thời bấy giờ.
Năm 82 tuổi (1925), ông Hương Liêm lập di chúc chia tài sản cho 9 người con, gồm có 6 ngôi nhà ngói, 206 sở ruộng đất rộng hơn 1.750 ha, tiền, vàng...