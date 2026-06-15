Bí ẩn Nhà cổ Huỳnh Phủ 122 năm tuổi và dấu ấn một đại điền chủ miền Tây

Cụ Hương Liêm - chủ nhân xây dựng Nhà cổ Huỳnh Phủ tên thật là Huỳnh Ngọc Khiêm (1843-1927), ông quê gốc miền Trung, trên đường tìm nơi lập nghiệp bằng đường thủy đã đến Bến Tre.



Việc dừng chân nơi đây của ông gắn liền với giai thoại được hậu duệ kể lại: Khi ông cùng gia đình lênh đênh bằng chiếc ghe chèo trên sông Hàm Luông, đến vàm Phú Khánh nơi có con rạch đi vào làng Đại Điền bỗng nhiên quai chèo bị đứt, ông thay quai chèo để đi tiếp nhưng vẫn bị đứt thêm 2 lần. Ngay lúc ấy, giữa vùng đất hoang vu không bóng người vọng lại tiếng hát ru: “Cây khô tưới nước cũng khô/ Số nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo”. Nghe xong câu hát buồn da diết ấy, ông thầm nghĩ, có lẽ ý trời muốn ông dừng chân nơi đây, nên quyết định ghé thuyền lên bờ, bắt đầu khai hoang lập nghiệp.

Nhờ có sức khỏe, cần cù, biết tính toán, ông dần trở nên giàu có, mua thêm ruộng đất xung quanh và xây dựng cơ ngơi. Ông Hương Liêm trở thành một trong những người giàu có nhất trong vùng thời bấy giờ.

Năm 82 tuổi (1925), ông Hương Liêm lập di chúc chia tài sản cho 9 người con, gồm có 6 ngôi nhà ngói, 206 sở ruộng đất rộng hơn 1.750 ha, tiền, vàng...