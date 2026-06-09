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Vĩnh Long sẽ thành lập 16 phường mới

Cảnh Kỳ

TPO - Với việc thành lập 16 phường mới, tỉnh Vĩnh Long sẽ có 35 phường và 89 xã, không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã (124 đơn vị).

Ngày 9/6, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp và thông qua Nghị quyết chấp thuận chủ trương thành lập các phường mới trên địa bàn tỉnh.

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Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, có 15 phường thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích, dân số, tên của xã hiện hữu, gồm: Trà Ôn, Long Hồ, Tân Quới, Tam Bình, Mỏ Cày, Bình Đại, Phú Túc, Tiên Thủy, Tân Thủy, Càng Long, Ba Tri, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Tân Hòa, Tập Ngãi.

Riêng xã Trung Thành, khi thành lập phường sẽ đổi tên thành phường Vũng Liêm.

Sau khi thành lập 16 phường mới, tỉnh Vĩnh Long có 35 phường và 89 xã, không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (124 đơn vị).

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, kết quả rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn, 16 xã nói trên đã đáp ứng đầy đủ 5/5 tiêu chuẩn của phường, như: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; vị trí, chức năng trong quy hoạch; mức độ đô thị hóa và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả lấy ý kiến người dân cũng nhận được sự đồng thuận từ 91 - 100%.

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Một góc trung tâm xã Tiểu Cần - 1 trong 16 xã sắp lên phường.

Người dân cũng kiến nghị, khi lập phường, chính quyền cần tập trung giải quyết một số vấn đề như di dời bãi tập kết rác thải, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường công tác an sinh xã hội...

Sau hợp nhất với Trà Vinh và Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long có diện tích đất tự nhiên hơn 6.296km², dân số hơn 4,2 triệu người. Trung tâm hành chính đặt tại phường Long Châu (TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũ).

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #phường mới #đô thị hóa #tỉnh Vĩnh Long #quản lý hành chính

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