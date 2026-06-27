Ngắm khinh khí cầu, xem concert quốc gia tại Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026

TPO - Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 có chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12, với nhiều sự kiện đặc sắc, được kỳ vọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Ngày 25/6, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố thông tin về Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 có chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12, với nhiều hoạt động tri ân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động cộng đồng mang thông điệp hòa bình, hữu nghị, phát triển được xây dựng theo hướng trang trọng, hiện đại, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng.

Đây là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định nội lực và khát vọng vươn mình phát triển của vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng.

Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội - phát biểu tại cuộc họp báo.

Trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 sẽ có những hoạt động như ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình, đã diễn ra ngày 18-19/4 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, diễn ra ngày 4/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải...

Cùng với đó là hoạt động tổ chức thắp nến Tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 trên địa bàn toàn tỉnh và Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, Lễ hội khinh khí cầu, diễn ra vào tháng 11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Quảng trường Hồ Chí Minh, concert quốc gia diễn ra vào tháng 12 tại phường Đồng Hới.

Bên cạnh các sự kiện chính, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 còn được "tiếp lửa" liên tục thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng như giải chạy địa hình, giải chạy marathon quốc tế...

Từ một tọa độ từng chịu nhiều đau thương nhất trong chiến tranh, Quảng Trị ngày nay đang vươn mình trở thành điểm hẹn kết nối, hòa giải và lan tỏa thông điệp hòa bình mang tính toàn cầu.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, Lễ hội Vì Hòa bình mang theo khát vọng lớn lao của tỉnh Quảng Trị đối với việc xây dựng quê hương trở thành điểm đến của hòa bình, tri ân, của tương lai và hạnh phúc.

Cùng với việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 quy mô quốc gia, tỉnh Quảng Trị cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2027 và triển khai các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương trình, dự án phát triển du lịch bền vững.