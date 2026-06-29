Thuê 'Thần đèn' di dời căn biệt thự đồ sộ

TPO - Căn biệt thự đồ sộ tại phường Thuận Thành (Bắc Ninh) đang được chuẩn bị di dời nguyên khối để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Căn biệt thự nằm ở tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành (Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Thắng
Chủ căn biệt thự tự thuê "thần đèn" để di dời nguyên khối căn biệt thự phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình.
Công việc di dời nguyên khối căn biệt thự đồ sộ đang được tiến hành. Dự kiến việc di dời căn biệt thự diễn ra trong nhiều tháng.
Thay vì tháo dỡ, chủ nhà lựa chọn phương án di dời toàn bộ công trình sang vị trí mới, cách nơi cũ khoảng 100 đến 200 m nhằm bảo toàn giá trị của ngôi nhà.