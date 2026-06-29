Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Sẽ có đêm pháo hoa đặc sắc ở Eo Gió - Quy Nhơn

Tiền Lê

Ngày 29/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh”.

Theo đó, chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” sẽ diễn ra vào tối 11/7 tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức.

Chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa “Eo Gió: Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn sẽ là sự kiện “đình đám” nhất mùa hè này tại Quy Nhơn - được Lonely Planet gọi là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Eo Gió, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất Quy Nhơn sẽ lần đầu tiên bừng sáng với một đêm nhạc hội kết hợp pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong mùa hè này dành cho những du khách ghé thăm.

tien-phong.jpg
Khu du lịch sinh thái Eo Gió.

Theo kế hoạch, một sân khấu ngoài trời quy mô lớn sẽ được dàn dựng bên bờ biển, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho người dân và du khách nơi đây.

Mùa hè luôn là thời điểm đẹp nhất để khám phá Quy Nhơn. Biển xanh trong, cát trắng, nắng vàng rực rỡ cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn đang giúp thành phố biển trở thành một trong những điểm đến sôi động bậc nhất miền Trung.
Trong hành trình đó, Eo Gió tiếp tục là địa danh không thể bỏ qua. Được ví như nơi đón bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, Eo Gió gây ấn tượng bởi những vách đá ôm trọn biển xanh cùng cung đường đi bộ ven biển men theo sườn núi. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương rộng lớn, ngắm những ghềnh đá kỳ thú và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp khoáng đạt của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Eo Gió còn là một trong những biểu tượng du lịch gắn liền với sự phát triển của khu vực Nhơn Lý trong nhiều năm qua. Những hạng mục hạ tầng bài bản được tập đoàn FLC đầu tư như cổng chào, đài ngắm cảnh và tuyến đường đi bộ ven biển đã góp phần giúp hành trình khám phá của du khách thuận tiện hơn, đồng thời tạo nên những góc check-in độc đáo trên bản đồ du lịch Quy Nhơn.

1.jpg
2-9646.jpg
Khu du lịch sinh thái Eo Gió là điểm đến hấp dẫn với cảnh đẹp hiếm có.

Chỉ cách Eo Gió vài phút di chuyển, FLC Quy Nhơn đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình khám phá của nhiều du khách khi đến với Nhơn Lý. Đây là quần thể du lịch nghỉ dưỡng này có quy mô 1.300 ha với tổng vốn đầu tư 750 triệu USD, bao gồm hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf, trung tâm hội nghị cùng nhiều tiện ích du lịch - giải trí.
Trong một thập kỷ qua, dự án đã góp phần đưa khu vực Nhơn Lý - Eo Gió trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật của miền Trung. Đặc biệt, tháng 7 năm nay cũng là đánh dấu tròn 10 năm FLC Quy Nhơn đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, đêm nghệ thuật “Eo Gió: Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm giải trí đặc sắc cho du khách, nơi âm nhạc, biển trời và pháo hoa hòa quyện trong cùng một không gian.

Tiền Lê
#Eo Gió #Quy Nhơn #pháo hoa #du lịch #FLC #Eo Gió - Vũ điệu biển xanh #phường Quy Nhơn Đông #hấp dẫn #Gia Lai rừng và biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe