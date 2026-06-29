Sẽ có đêm pháo hoa đặc sắc ở Eo Gió - Quy Nhơn

Theo đó, chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” sẽ diễn ra vào tối 11/7 tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức.

Chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa “Eo Gió: Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn sẽ là sự kiện “đình đám” nhất mùa hè này tại Quy Nhơn - được Lonely Planet gọi là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Eo Gió, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất Quy Nhơn sẽ lần đầu tiên bừng sáng với một đêm nhạc hội kết hợp pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong mùa hè này dành cho những du khách ghé thăm.

Khu du lịch sinh thái Eo Gió.

Theo kế hoạch, một sân khấu ngoài trời quy mô lớn sẽ được dàn dựng bên bờ biển, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho người dân và du khách nơi đây.

Mùa hè luôn là thời điểm đẹp nhất để khám phá Quy Nhơn. Biển xanh trong, cát trắng, nắng vàng rực rỡ cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn đang giúp thành phố biển trở thành một trong những điểm đến sôi động bậc nhất miền Trung.

Trong hành trình đó, Eo Gió tiếp tục là địa danh không thể bỏ qua. Được ví như nơi đón bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, Eo Gió gây ấn tượng bởi những vách đá ôm trọn biển xanh cùng cung đường đi bộ ven biển men theo sườn núi. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương rộng lớn, ngắm những ghềnh đá kỳ thú và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp khoáng đạt của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Eo Gió còn là một trong những biểu tượng du lịch gắn liền với sự phát triển của khu vực Nhơn Lý trong nhiều năm qua. Những hạng mục hạ tầng bài bản được tập đoàn FLC đầu tư như cổng chào, đài ngắm cảnh và tuyến đường đi bộ ven biển đã góp phần giúp hành trình khám phá của du khách thuận tiện hơn, đồng thời tạo nên những góc check-in độc đáo trên bản đồ du lịch Quy Nhơn.

Khu du lịch sinh thái Eo Gió là điểm đến hấp dẫn với cảnh đẹp hiếm có.

Chỉ cách Eo Gió vài phút di chuyển, FLC Quy Nhơn đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình khám phá của nhiều du khách khi đến với Nhơn Lý. Đây là quần thể du lịch nghỉ dưỡng này có quy mô 1.300 ha với tổng vốn đầu tư 750 triệu USD, bao gồm hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf, trung tâm hội nghị cùng nhiều tiện ích du lịch - giải trí.

Trong một thập kỷ qua, dự án đã góp phần đưa khu vực Nhơn Lý - Eo Gió trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật của miền Trung. Đặc biệt, tháng 7 năm nay cũng là đánh dấu tròn 10 năm FLC Quy Nhơn đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, đêm nghệ thuật “Eo Gió: Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm giải trí đặc sắc cho du khách, nơi âm nhạc, biển trời và pháo hoa hòa quyện trong cùng một không gian.