Bí ẩn ở ngôi đền cổ ở xứ Thanh sắp được khai quật khảo cổ

TPO - Quần thể kiến trúc đền thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi (ở Thanh Hóa) đã tồn tại hơn 400 năm đang chứa đựng những bí ẩn đặc biệt, mà ngành khảo cổ đang chuẩn bị khai quật tìm câu trả lời.
Hai bên lối đi vào là những pho tượng voi, ngựa, chó đá cùng tượng lính canh vẫn đứng uy nghiêm.
Tại đền, có những tấm bia lớn được chế tác từ đá nguyên khối, mỗi tấm nặng từ 5 đến 7 tấn. Trên bề mặt bia, những dòng chữ Hán được khắc chạm công phu, ghi lại công trạng, tài năng và đức độ của Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi.
Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi, sinh năm 1515 trong một gia đình tại làng Ngọc Bội xưa, nay thuộc phường Đông Tiến. Năm 1554, khi 39 tuổi, ông đỗ Nhất giáp Chế khoa dưới triều vua Lê Trung Tông.
Với tài năng và đức độ, ông được giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng dưới 3 triều vua Lê Trung Tông, Lê Anh Tông và Lê Thế Tông như Hiệu lý Hàn lâm viện, Đông các hiệu thư, Tham chính Nghệ An, Tả thị lang Bộ Lại, nhập thị Kinh diễn kiêm Đông các học sĩ. Ông cũng là người trực tiếp dạy học cho 2 vị vua Lê Anh Tông và Lê Thế Tông khi còn trẻ.