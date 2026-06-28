Màn múa Sênh tiền lập kỷ lục Việt Nam

TPO - Lễ hội Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã làm nên kỷ lục Việt Nam với màn biểu diễn múa Sênh tiền quy mô lớn chưa từng có.

Ngày 27/6, xã Si Ma Cai tổ chức Lễ hội Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao. Trong khuôn khổ chương trình, màn đồng diễn múa Sênh tiền của đồng bào Mông nơi đây diễn ra với quy mô 1.000 người tham gia.

Ngay từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về sân vận động trung tâm xã Si Ma Cai đã rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp tiếng cười. Từng dòng người hối hả ngược xuôi với niềm háo hức, mong chờ được tận mắt chiêm ngưỡng màn múa Sênh tiền quy mô kỷ lục Việt Nam được xã Si Ma Cai chuẩn bị công phu trong thời gian dài.

Toàn cảnh màn đồng diễn múa Sênh tiền với quy mô hơn 1.000 tham dự vừa lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Văn Đức.

Anh Trần Văn Thắng (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ đây là lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng một màn múa Sênh tiền hấp dẫn, bắt mắt như vậy. "Tôi thấy đây là nét văn hóa truyền thống rất độc đáo của đồng bào người Mông ở xã Si Ma Cai, cần được gìn giữ và phát triển để tạo điểm nhấn, thu hút du khách”, anh Thắng nhấn mạnh.

Có mặt tại buổi lễ, theo ghi nhận của phóng viên, chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương, trên gương mặt mọi người đều tràn đầy niềm phấn khích, say mê, chìm đắm trong những đường múa nhịp nhàng của hơn 1.000 con người mặc trang phục dân tộc Mông biểu diễn dưới sân khấu.

Tiếng Sênh tiền mộc mạc mà rộn ràng, hòa cùng bước chân uyển chuyển của cả ngàn người thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Mỗi nhịp xoay gậy Sênh tiền là một nhịp kết nối cộng đồng, mỗi điệu múa là lời gửi gắm niềm tin, ý chí và sức sống mãnh liệt của con người nơi biên cương Tổ quốc.

Màn trình diễn độc đáo của hơn 1.000 diễn viên quần chúng mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Ảnh: Văn Đức.

Em Tráng Thanh Trúc (ở xã Si Ma Cai) cho biết em thích điệu múa Sênh tiền từ nhỏ và đã được ông bà, bố mẹ truyền dạy. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay, em đã nỗ lực tập luyện, mong muốn đem đến cho du khách thập phương những điệu múa hấp dẫn, ấn tượng khó quên khi đến với vùng đất Si Ma Cai.

Những thiếu nữ xinh đẹp của đồng bào Mông biểu diễn múa Sênh tiền. Ảnh: Văn Đức.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã Si Ma Cai - khẳng định sự kiện độc đáo này đã trở thành điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay tại địa phương, thu hút đông du khách thập phương đến thưởng thức và trải nghiệm văn hóa bản địa. Không chỉ dừng lại ở màn biểu diễn kỷ lục, hoạt động này còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ, lưu truyền và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc huyện Si Ma Cai.

Tối 26/6, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao. Tại lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Tăng - Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - đã trao bằng xác lập kỷ lục Màn múa Sênh tiền với số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên quần chúng trên địa bàn xã.

Hồ sơ đề nghị xác nhận kỷ lục cho màn múa Sênh tiền của xã Si Ma Cai được địa phương hoàn thành vào cuối tháng 5/2025 với màn múa thử nghiệm đồng diễn Sênh tiền quy mô lớn để tổng duyệt đội hình, động tác.

Đến giữa tháng 6/2026, địa phương tiến hành trình diễn chính thức để ghi hình tư liệu và hoàn thiện hồ sơ thẩm định gửi lên Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.