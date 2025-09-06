Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Niềm vui ngày khai giảng tại ngôi trường đầu tiên của đồng bào Mông ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa rừng sâu Tây Sơn của tỉnh Lâm Đồng, hơn 70 học sinh người Mông lần đầu tiên được dự lễ khai giảng tại ngôi trường khang trang vừa thành lập. Ngôi trường đã mở ra cơ hội học tập mới cho những đứa trẻ vùng biệt lập.

Ngày 6/9, UBND xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Trường Tiểu học Liêng Srônh tổ chức lễ khai giảng và chính thức thành lập điểm trường Tây Sơn. Đây là ngôi trường đầu tiên dành cho con em đồng bào Mông sinh sống biệt lập giữa rừng sâu.

img-8271.jpg
Toàn cảnh lễ khai giảng và thành lập điểm trường Tây Sơn.

Điểm trường cách trung tâm xã Đam Rông 2 hơn 20km, nằm lọt thỏm trong mây và đường đi chỉ là những lối mòn lầy lội. Từ sáng sớm, hơn 70 đứa trẻ lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo trắng, quần tây hân hoan dự lễ khai giảng ở ngôi trường mà bao thế hệ cha mẹ từng mơ ước.

Ông Giàng A Sùng - người có uy tín ở Tiểu khu Tây Sơn chia sẻ, bà con nơi đây đã mong mỏi có trường học từ lâu. Trước kia đường sá xa xôi, lầy lội, việc cho con ra trung tâm đi học vô cùng vất vả. Nay có điểm trường ngay gần nhà, cha mẹ có điều kiện quan tâm hơn đến việc học hành của con, niềm vui của cả bản vì thế càng thêm trọn vẹn.

img-8273.jpg
Học sinh hân hoan dự lễ khai giảng.

Được thành lập trong niềm vui vỡ òa của người dân, điểm trường Tây Sơn đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình gieo con chữ giữa đại ngàn. Năm học đầu tiên, trường đón 76 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, do hai thầy giáo phụ trách giảng dạy và kiêm nhiệm nhiều công việc khác.

“Điểm trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp và an toàn nhờ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và phụ huynh. Đây sẽ là mái nhà tri thức đầu tiên của các em”, cô Phạm Thị Nguyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh xúc động chia sẻ.

img-8272.jpg
Các đứa trẻ hân hoan đi dự lễ khai giảng.

Tại buổi lễ khai giảng, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 Ndu Ha Biên khẳng định, sự ra đời của ngôi trường là kết quả của khát vọng bao thế hệ phụ huynh nơi vùng sâu, đồng thời mong đội ngũ thầy cô tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết, có phương pháp phù hợp với con em đồng bào Mông.

img-8276.jpg
Lãnh đạo xã Đam Rông 2 tặng quà cho hai thầy giáo dạy tại điểm trường.

"Chính quyền xã cũng cam kết tạo điều kiện để sớm mở thêm lớp mầm non và lớp 5 cho học sinh tại đây. Tôi đề nghị các phòng, ban của xã tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho điểm trường đi vào hoạt động và các em học sinh được đến trường một cách thuận lợi nhất", Bí Thư xã Đam Rông 2 chia sẻ.

Thái Lâm
#đồng bào Mông #Lâm Đồng #khai giảng #điểm trường Tây Sơn #học sinh người Mông

