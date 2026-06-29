Nghệ sĩ Nguyễn Văn Dỵ qua đời

TPO - Nghệ sĩ guitar Nguyễn Văn Dỵ qua đời vào chiều 28/6, hưởng thọ 69 tuổi. Trong suốt sự nghiệp, ông gắn bó với cây đàn guitar trên cả hai phương diện giảng dạy và biểu diễn. Sự ra đi của ông khiến nhiều người yêu âm nhạc cổ điển, đặc biệt là cộng đồng guitar tại Hà Nội bàng hoàng.

Theo thông báo từ gia đình và các học trò, nghệ sĩ guitar Nguyễn Văn Dỵ qua đời vào lúc 13h5 ngày 28/6, hưởng thọ 69 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ, học trò và khán giả yêu mến guitar cổ điển.

Là một trong những nghệ sĩ guitar được đào tạo bài bản từ những năm đầu của Việt Nam, Nguyễn Văn Dỵ tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), sau đó tiếp tục tu nghiệp tại Nhạc viện Bratislava (Tiệp Khắc cũ, nay thuộc Slovakia).

Nghệ sĩ guitar Nguyễn Văn Dỵ qua đời vào lúc 13h5 ngày 28/6.

Suốt sự nghiệp, ông gắn bó với cây đàn guitar trên cả hai phương diện giảng dạy và biểu diễn. Dù theo đuổi dòng nhạc cổ điển, Nguyễn Văn Dỵ luôn gây ấn tượng với phong cách biểu diễn phóng khoáng, giàu cảm xúc và đậm chất nghệ sĩ.

Trong giới guitar Việt Nam, ông nổi tiếng với tuyệt kỹ chơi guitar sau lưng. Dù không nhìn thấy cần đàn, đôi tay của ông vẫn lướt đi chính xác trên các phím đàn, tạo nên những giai điệu đầy ma lực, trở thành dấu ấn riêng trên nhiều sân khấu.

Không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện, Nguyễn Văn Dỵ còn được biết đến với khả năng tái hiện nhiều âm thanh của cuộc sống như tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót hay ba tiếng chuông Bưu điện Bờ Hồ trong ca khúc Người Hà Nội... trên cây đàn guitar.

Trong giới guitar Việt Nam, ông nổi tiếng với tuyệt kỹ chơi guitar sau lưng.

Nhiều năm công tác tại Nhạc viện Hà Nội, ông phụ trách bộ môn guitar và được biết đến là người thầy mẫu mực, nghiêm khắc trong chuyên môn nhưng hết lòng vì học trò. Nguyễn Văn Dỵ cũng là người thầy của nhiều nghệ sĩ guitar nổi tiếng như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Duy Hùng, Thu Hà, Nguyễn Văn Phúc...

Dù đã trở thành thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ, mỗi ngày ông vẫn dành từ 3-4 giờ để luyện đàn. Ông luôn nhắc học trò rằng năng khiếu chỉ là một phần, điều quan trọng nhất là niềm đam mê, ý thức và thái độ với nghề.

Bên cạnh công tác đào tạo, nghệ sĩ Nguyễn Văn Dỵ còn miệt mài đưa guitar cổ điển đến gần công chúng thông qua nhiều chương trình biểu diễn. Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là sáng lập Câu lạc bộ Guitar cổ điển vào đầu những năm 2000 và giữ vai trò chủ nhiệm trong hơn một thập niên. Dưới sự dẫn dắt của ông, câu lạc bộ duy trì đều đặn các buổi hòa nhạc hằng tháng tại khán phòng Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở (16 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu guitar cổ điển.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và biểu diễn, ông còn từng giữ cương vị Giám đốc Nhà xuất bản Âm nhạc - Dihavina trước khi nghỉ hưu tại Hà Nội.