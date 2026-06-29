MC Phí Linh, Vũ Mạnh Cường dưới trời pháo hoa ở concert Thanh xuân

TPO - Khoảnh khắc MC Phí Linh, Vũ Mạnh Cường tươi tắn dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ khi kết thúc concert Thanh xuân tối 27/6 được xem là điểm nhấn đầy cảm xúc của cả hai trong suốt gần 4 tiếng dẫn dắt chương trình cùng 20.000 khán giả.