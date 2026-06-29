MC Phí Linh, Vũ Mạnh Cường dưới trời pháo hoa ở concert Thanh xuân

TPO - Khoảnh khắc MC Phí Linh, Vũ Mạnh Cường tươi tắn dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ khi kết thúc concert Thanh xuân tối 27/6 được xem là điểm nhấn đầy cảm xúc của cả hai trong suốt gần 4 tiếng dẫn dắt chương trình cùng 20.000 khán giả.
MC Phí Linh và Vũ Mạnh Cường đại diện cho hai phong cách dẫn dắt trẻ trung, linh hoạt và bản lĩnh, trang trọng.
Trong chương một của concert Thanh xuân, MC Vũ Mạnh Cường chọn trang phục vest màu đỏ sang trọng, lịch lãm, trong khi đó MC Phí Linh mặc áo dài nền nã, thanh lịch.
Tuy không phải lần đầu dẫn cùng nhau nhưng không vì thế mà Phí Linh và Vũ Mạnh Cường chủ quan. Do khoảnh cách địa lý, họ đã có nhiều cuộc gọi để chia sẻ về kịch bản và nội dung chương trình.
Sự chững chạc, chuẩn chỉnh của Vũ Mạnh Cường cùng sự linh hoạt, biến tấu nhanh nhạy của Phí Linh đã giúp 20.000 khán giả dễ dàng hòa mình cùng âm nhạc suốt buổi concert kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ.
Vũ Mạnh Cường cho biết Phí Linh là người đồng nghiệp mà anh trân quý. Tại concert Thanh xuân, Vũ Mạnh Cường tâm đắc khi tiếp tục có cơ hội đồng hành cùng Phí Linh. Trong khi đó, Phí Linh nhận xét nam đồng nghiệp có giọng nói ấm áp và luôn chuẩn bị chu đáo cho mỗi phần xuất hiện.
“Chúng tôi từng có nhiều cơ duyên đứng chung sân khấu và mỗi lần như vậy, Linh luôn để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Ở Phí Linh có sự dung hòa rất đặc biệt, cô ấy vừa có sự sắc sảo, tư duy biên tập cực kỳ nhạy bén của một người làm truyền hình, lại vừa sở hữu bản năng của một nghệ sĩ - đầy cá tính, phóng khoáng và không ngại bứt phá”, Vũ Mạnh Cường chia sẻ về Phí Linh.
“Tôi hay thích thoát ly kịch bản, và trước mỗi khi dẫn với nhau tôi thấy anh Cường cũng ngồi ôn rất kỹ để hai anh em cùng làm chủ sân khấu mà không cần cầm giấy. Tôi ghi nhận mọi nỗ lực của bạn dẫn và khi cả hai cùng nỗ lực thì tôi tin khán giả cũng sẽ ghi nhận”, Phí Linh nói về Vũ Mạnh Cường.
Phí Linh hòa mình cùng 20.000 khán giả khi theo dõi các tiết mục. “Trước chương trình, tôi rất lo lắng về thời tiết. Tôi chỉ mong thời tiết ủng hộ để 20.000 khán giả thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc trong tâm thế thoải mái và sức khỏe tốt nhất. Và cuối cùng, thời tiết hôm diễn ra concert rất đẹp”, Phí Linh nói.
Trong chương hai của chương trình, Phí Linh và Vũ Mạnh Cường thay trang phục để phù hợp không khí mới mẻ, sôi động của các ca khúc do dàn ca sĩ trẻ đình đám thể hiện.
“Sự cộng hưởng tiếng vang hay độ trễ âm thanh tại sân vận động đòi hỏi MC phải cực kỳ nhạy bén trong việc điều chỉnh nhịp độ. Tôi cũng mong dù ở bất kỳ vị trí nào tại sân vận động, khán giả cũng có được trải nghiệm xem show trọn vẹn”, cô nói.
Sau chương trình, Phí Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với không khí bùng nổ mà 20.000 khán giả mang tới cho concert Thanh xuân. “Đây là tín hiệu rất tích cực cho cả khán giả lẫn ngành công nghiệp văn hóa. Điều quan trọng hơn nữa, đây là dịp để sức mạnh thanh niên được tập hợp một cách rất tự nhiên và tích cực", cô nói.
MC Phí Linh và Vũ Mạnh Cường chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt dưới trời pháo hoa rực rỡ khi kết thúc concert Thanh xuân.