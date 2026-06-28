Ảnh Đỗ Thị Hà và chồng đi xem concert Thanh xuân gây sốt

TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam chia sẻ cảm xúc vỡ òa cùng 20.000 khán giả khi theo dõi những tiết mục đặc sắc ở concert Thanh xuân diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình tối 27/6.