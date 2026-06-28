Ảnh Đỗ Thị Hà và chồng đi xem concert Thanh xuân gây sốt

TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam chia sẻ cảm xúc vỡ òa cùng 20.000 khán giả khi theo dõi những tiết mục đặc sắc ở concert Thanh xuân diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình tối 27/6.
Tối 27/6, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Viết Vương tới theo dõi concert Thanh xuân tổ chức ở Trường đua F1 Mỹ Đình. Người đẹp mặc trang phục kín đáo, thanh lịch, cùng chồng ngồi trên hàng ghế đầu để theo dõi chương trình.
Dàn người đẹp hào hứng khi thưởng thức các tiết mục trong concert. Họ cũng dành thời gian ghi lại những tiết mục mà mình yêu thích để chia sẻ trên mạng xã hội.
Á hậu Vân Nhi tới xem concert sau khi tham dự một sự kiện ở Hà Nội. Cô bất ngờ vì dù thời tiết Hà Nội nắng nóng nhưng không ngăn được dòng người lấp đầy trường đua F1 vài tiếng trước giờ diễn ra chương trình.
Người đẹp Phạm Thùy Dương lại ấn tượng với phần biểu diễn của dàn anh trai như CONGB, buitruonglinh... Bên cạnh phần âm nhạc sôi động, Thùy Dương choáng ngợp với phần vũ đạo và dàn dựng kỳ công của ca sĩ.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi chia sẻ cảm xúc vỡ òa với 20.000 khán giả trong khoảnh khắc cuối chương trình khi pháo hoa được bắn trong tiếng nhạc sôi động của DJ Hoaprox.
Người đẹp Mai Phương diện trang phục màu sắc rực rỡ, nổi bật trong số dòng người tiến về khu vực check-in.
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng cũng chọn trang phục trẻ trung, năng động khi đi đu concert Thanh xuân.