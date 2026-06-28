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Hoa hậu

Ảnh Đỗ Thị Hà và chồng đi xem concert Thanh xuân gây sốt

Duy Nam - Xuân Tùng - Như Ý - Trọng Tài

TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam chia sẻ cảm xúc vỡ òa cùng 20.000 khán giả khi theo dõi những tiết mục đặc sắc ở concert Thanh xuân diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình tối 27/6.

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Tối 27/6, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Viết Vương tới theo dõi concert Thanh xuân tổ chức ở Trường đua F1 Mỹ Đình. Người đẹp mặc trang phục kín đáo, thanh lịch, cùng chồng ngồi trên hàng ghế đầu để theo dõi chương trình.
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Đây là lần hiếm hoi Đỗ Thị Hà xuất hiện sau khi kết hôn hồi tháng 10 năm ngoái. Người đẹp ít hoạt động để tập trung chăm sóc cho gia đình. Đỗ Thị Hà cho biết ấn tượng với dàn ca sĩ của concert Thanh xuân nên đã dành thời gian tới theo dõi chương trình. Cô đặc biệt thích tiết mục mở màn đầy ấn tượng của hai ca sĩ Hoà Minzy, Lâm Phúc.
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Xuất hiện trên hàng ghế đầu của chương trình, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương choáng ngợp với sân khấu quy mô, hoành tráng và bầu không khí sôi động mà 20.000 khán giả tạo ra trên Trường đua F1 Mỹ Đình.
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Dàn người đẹp hào hứng khi thưởng thức các tiết mục trong concert. Họ cũng dành thời gian ghi lại những tiết mục mà mình yêu thích để chia sẻ trên mạng xã hội.
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Hoa hậu Hà Trúc Linh từ TPHCM ra Hà Nội để tham dự concert. Cô cho biết đã chọn phong cách trẻ trung để hòa cùng khán giả trẻ. Người đẹp bày tỏ sự ấn tượng khi nhiều bạn trẻ đầu tư về trang phục, trang điểm cầu kỳ và có mặt ở Trường đua F1 từ sớm để vào khu vực check-in.
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Á hậu Vân Nhi tới xem concert sau khi tham dự một sự kiện ở Hà Nội. Cô bất ngờ vì dù thời tiết Hà Nội nắng nóng nhưng không ngăn được dòng người lấp đầy trường đua F1 vài tiếng trước giờ diễn ra chương trình.
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Vân Nhi nói cô cảm thấy bất ngờ với màn đu dây đẹp mắt của ca sĩ Hòa Minzy trong tiết mục Thị mầu. Người đẹp và 20.000 khán giả đã ồ lên thích thú khi nữ ca sĩ bay lên không trung trong bộ váy màu trắng bay bổng.
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Người đẹp Phạm Thùy Dương lại ấn tượng với phần biểu diễn của dàn anh trai như CONGB, buitruonglinh... Bên cạnh phần âm nhạc sôi động, Thùy Dương choáng ngợp với phần vũ đạo và dàn dựng kỳ công của ca sĩ.
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Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi chia sẻ cảm xúc vỡ òa với 20.000 khán giả trong khoảnh khắc cuối chương trình khi pháo hoa được bắn trong tiếng nhạc sôi động của DJ Hoaprox.
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Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Mai Phương, Trần Minh Thu đến Trường đua F1 Mỹ Đình từ sớm để hòa cùng dòng người vào khu vực sân khấu.
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Người đẹp Mai Phương diện trang phục màu sắc rực rỡ, nổi bật trong số dòng người tiến về khu vực check-in.
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Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng cũng chọn trang phục trẻ trung, năng động khi đi đu concert Thanh xuân.
Duy Nam - Xuân Tùng - Như Ý - Trọng Tài
#Đỗ Thị Hà #Hà Trúc Linh #Hoa hậu Việt Nam #concert Thanh xuân

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