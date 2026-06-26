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Hoa hậu

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Mối quan hệ của Á hậu Châu Anh và Mono

Duy Nam

TPO - Á hậu Châu Anh gây chú ý khi xuất hiện với tư cách diễn viên trong MV "Công tử văn thơ" của ca sĩ Mono. Theo tiết lộ của Mono, Châu Anh là chị họ của anh.

Sau thời gian im ắng với các sản phẩm cá nhân, màn trở lại của Mono với MV Công tử văn thơ nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Sự xuất hiện của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Ngọc Châu Anh trong MV lần này cũng được đánh giá là điểm nhấn thú vị.

Hình tượng của Á hậu Châu Anh trong MV đậm dáng vẻ truyền thống nhất, lấy cảm hứng từ những bức ảnh phụ nữ Bắc Kỳ đầu thế kỷ hai mươi, từ tranh lụa Mai Trung Thứ hay áo yếm tứ thân.

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Hình tượng của Á hậu Châu Anh trong MV Công tử văn thơ.

Chia sẻ với Tiền Phong, Á hậu Châu Anh cho biết phân đoạn đáng nhớ của cô là khi hai nhân vật chính nhảy lên giữa mặt nước phẳng như gương.

"Tuy đã quen với áp lực và sự rèn luyện trong quân đội nhưng tôi vẫn hồi hộp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện cảnh quay này. Có những khoảnh khắc tôi sợ thót tim nhưng vẫn phải cố gắng diễn tả vẻ đẹp mong manh, bay bổng của nhân vật nữ", người đẹp chia sẻ.

Châu Anh nói cô vốn sợ độ cao và chưa từng trải nghiệm hệ thống dây cáp chuyên dụng trước đó. Ban đầu người đẹp hồi hộp và áp lực, nhưng khi bước vào ghi hình, cô luôn nhắc mình phải tập trung và giữ tinh thần tốt nhất để hoàn thành công việc, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả ê-kíp.

"Cảnh quay này phải thực hiện nhiều lần để đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng khi nhìn thấy thành phẩm, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều rất xứng đáng. Đây cũng là trải nghiệm giúp tôi vượt qua giới hạn của bản thân", cô chia sẻ.

Lần đầu đảm nhận vai diễn trong một sản phẩm âm nhạc, Châu Anh vừa hào hứng vừa không tránh khỏi áp lực. "Mọi thứ đều mới mẻ với tôi, từ cách tiếp cận nhân vật đến trải nghiệm làm việc trên phim trường. Nhưng chính sự mới mẻ đó lại trở thành động lực để tôi học hỏi và thử thách bản thân nhiều hơn", cô nói.

Đây cũng là lần đầu Châu Anh hợp tác cùng Mono. Cô chia sẻ rằng ngay từ những ngày đầu làm việc, sự cởi mở và nguồn năng lượng tích cực của nam ca sĩ đã giúp không khí trên trường quay trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

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Cảnh quay ấn tượng của Châu Anh và Mono trong MV.
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Châu Anh cho biết cô hồi hộp, gặp nhiều áp lực khi thực hiện cảnh quay mạo hiểm này.

"Trong công việc, Mono là nghệ sĩ nghiêm túc, chuyên nghiệp và luôn dành sự tập trung cao độ cho từng phân cảnh. Bên cạnh đó, anh cũng chủ động kết nối, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người", cô nói.

Trong khi đó, Mono cũng có những chia sẻ bất ngờ về mối quan hệ với Á hậu Châu Anh. Chia sẻ với nam diễn viên Huỳnh Lập trong một chương trình, Mono nói: "Đây là Châu Anh, sau này lớn con mới biết mình và Châu Anh là họ hàng. Tuy Châu Anh kém con 3 tuổi nhưng về vai vế thì là chị".

Chia sẻ của Mono khiến nhiều khán giả bất ngờ. Tuy là lần đầu hợp tác nhưng cả hai đã có những cảnh quay được đánh giá ăn ý, đẹp mắt.

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô được biết đến là nữ quân nhân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đoạt ngôi vị cao tại một cuộc thi nhan sắc quốc gia.

Châu Anh sở hữu nền tảng âm nhạc vững chắc, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng giữ quân hàm Thiếu úy và đã được thăng quân hàm Trung úy. Hiện tại, cô công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Duy Nam
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