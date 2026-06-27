Pháo rút lui khỏi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

TPO - Công ty quản lý rapper Pháo cho biết cô không tiếp tục tham dự cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do không tìm được tiếng nói chung với ban tổ chức.

Chiều 27/6, công ty quản lý của rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) đã phát đi thông báo về việc cô không tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2026 theo kế hoạch đã được trao đổi trước đó.

"Thông cáo này được phát hành nhằm cung cấp thông tin chính thức về việc nêu trên, đồng thời góp phần hạn chế những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng có thể phát sinh trong quá trình lan truyền trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội", công ty cho biết.

Pháo quyết định dừng chân ở Miss Grand Vietnam 2026.

Công ty của Pháo cho biết thời gian qua cô và ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 đã có nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí nhằm trao đổi về kế hoạch tham gia chương trình.

Sau quá trình trao đổi và cân nhắc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, các bên đã thống nhất rằng Pháo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng chương trình Miss Grand Việt Nam 2026. "Sự thống nhất này được đưa ra trên cơ sở cân nhắc tổng thể về kế hoạch tham gia chương trình của các bên tại thời điểm hiện tại", thông báo cho biết.

Thông báo chia sẻ thêm: "Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và ban tổ chức".

Dừng chân ở Miss Grand Vietnam, Pháo sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng và sẽ cập nhật tới khán giả vào thời điểm phù hợp.



Việc Pháo bỏ thi Miss Grand Vietnam 2026 gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối vì cô đã có màn xuất hiện ấn tượng trong buổi sơ khảo của cuộc thi.

Ngay từ khi ghi danh ở Miss Grand Vietnam, Pháo đã được đánh giá là thí sinh nằm trong nhóm tiềm năng nhờ kinh nghiệm sân khấu, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và có cộng đồng fan hùng hậu.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi sắc đẹp, Pháo từng cho biết cô không muốn tiếc nuối vì không thử sức ở lĩnh vực mới. “Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn”, nữ rapper chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cho biết có khoảng thời gian cô tự ti ngoại hình cũng như giới hạn cá nhân. Thay vì để những điều đó trở thành rào cản, cô chọn thay đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Pháo hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper, ca sĩ và diễn viên. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân King Of Rap. Tên tuổi của Pháo bùng nổ với bản hit 2 phút hơn.

Pháo còn sở hữu nhiều ca khúc hit như Sợ quá cơ, Trúc xinh, Một ngày chẳng nắng, Vietnamese Girl. Cô nhận đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử Nữ ca sĩ của năm tại Cống hiến 2024.

Pháo trình diễn ở sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026.

Cô cũng chăm chỉ tham gia show truyền hình, phủ sóng với loạt chương trình như The Heroes 2022, Sao Nhập Ngũ 2024, gần nhất là Em xinh say hi, đồng thời biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế như Asia Song Festival và Round Festival.

Năm 2026, nữ rapper tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp và vào danh sách một trong những phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Sau khi Pháo bỏ thi, vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2026 còn sự góp mặt của 30 thí sinh. Miss Grand Vietnam 2026 sẽ bao gồm các phần thi phụ Grand Heat, Grand Talent, Grand Chat cùng hai đêm trình diễn The Grand National Costume, Vietnam Beauty Fashion Fest. Cuối cùng là chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/7.

Sau khi lắng nghe ý kiến góp ý từ khán giả, ban tổ chức quyết định bổ sung thêm đêm thi bán kết, dự kiến diễn ra ngày 28/7, kết hợp cùng phần thi The Grand National Costume.

Người đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026, dự kiến tổ chức tại Ấn Độ.