Tuyển Hàn Quốc hứng chỉ trích dữ dội, nàng WAGs cũng bị vạ lây

TPO - Nữ diễn viên kiêm người mẫu Kim Jin Kyung đang phải đối mặt với sự phẫn nộ của người hâm mộ sau khi đội tuyển Hàn Quốc thua trận tại World Cup 2026.

Ngày 28/6, vòng bảng World Cup 2026 chính thức khép lại, đồng thời cũng cắt đứt cơ hội nhận vé "vớt" vào vòng sau của đội tuyển Hàn Quốc.

Trước đó, các "chiến binh Taegeuk" thi đấu tổng cộng 3 trận tại vòng bảng, với kết quả thắng 1 trận và thua 2 trận, giành được 3 điểm (hiệu số -1), đứng thứ 3 bảng A.

Theo thể thức World Cup 2026 (48 đội), ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, chỉ 8/12 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất được vào vòng 32 đội. Sau khi toàn bộ các trận tại vòng bảng hoàn thành, Hàn Quốc chỉ xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, nên bị loại.

Các cầu thủ hàn Quốc thất vọng sau trận thua trước Nam Phi vào ngày 25/6. Ảnh: Getty Images

Việc liên tiếp bại trận khiến đội tuyển Hàn Quốc nhận vô số lời chỉ trích từ phía truyền thông, giới chuyên môn lẫn khán giả quê nhà.

Ngay sau khi xác nhận tuyển Hàn Quốc phải về nước sớm, đài truyền hình quốc gia KBS gây chú ý khi phát sóng phóng sự phân tích nguyên nhân thất bại. Điều đáng nói, trong phóng sự, toàn bộ khuôn mặt của HLV trưởng Hong Myung Bo bị làm mờ hoàn toàn.

Động thái này khiến dư luận "dậy sóng". Trong khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng nhà đài cực đoan, những người khác lại chỉ ra điều này phản ánh tâm lý thất vọng tột cùng của người hâm mộ quê nhà.

Theo tờ The Chosun Daily, bình luận viên Park Chan Ha (KBS) gọi thất bại trước 0-1 trước Nam Phi vào 25/6 là “màn trình diễn tệ nhất trong lịch sử World Cup”. Ông gay gắt: “Tôi không biết liệu họ có ý định đánh bại Nam Phi hay không, hoặc họ đã chuẩn bị chiến thuật gì để giành chiến thắng”.

Truyền thông Hàn bức xúc vì huấn luyện viên Hong Myung Bo loại đội trưởng Son Heung Min khỏi đội hình xuất phát cuối cùng. Nhiều người tin rằng đó là quyết định sai lầm.

Thời điểm đó, dù Hàn Quốc vẫn chưa hết cơ hội tại World Cup 2026, đông đảo người hâm mộ tỏ ra không mấy mặn mà. Nhiều người mỉa mai: “Với phong độ như thế, việc tiến vào được vòng 32 đội có ý nghĩa gì?”.

Ông Hong Myung Bo bị làm mờ mặt như nhân vật vướng bê bối trên đài truyền hình quốc gia.

Trước đó, trận thua 0-1 trước tuyển Mexico vào ngày 19/6 cũng gây thất vọng nặng nề cho cổ động viên xứ kim chi. Bàn thắng duy nhất của hai hiệp đấu do cầu thủ Luis Romo thực hiện. Sau đó, thủ môn Kim Seung Gyu bị xem như “tội đồ” vì không bắt được bóng.

Điều đáng nói, không chỉ Kim Seung Gyu bị tấn công mà vợ anh, Kim Jin Kyung, đang ở cữ tại quê nhà cũng không thoát được làn sóng phẫn nộ.

Một bộ phận cư dân mạng tràn vào trang Instagram của nữ diễn viên kiêm người mẫu, để lại những bình luận thù địch. Tình hình càng mất kiểm soát hơn, khi nhóm người hâm mộ bóng đá quá khích buông lời ác ý ngay cả dưới video ghi lại quá trình sinh con của cô.

Cuối cùng, Kim Jin Kyung phải đóng phần bình luận trên hầu hết tài khoản mạng xã hội và chỉ cho người đăng ký trên kênh YouTube riêng được tương tác.

Kim Seung Gyu bắt trượt bóng, khiến Hàn Quốc bị thua trước Mexico.

Cách hành xử cực đoan này khiến nhiều người bất bình. Theo họ, Kim Jin Kyung không liên quan gì đến phong độ của chồng cô và những chân sút Hàn Quốc khác trên sân cỏ. Việc trút giận lên cô là sai trái, vô đạo đức và không có nhận thức của người bình thường.

Khán giả cho rằng Kim Jin Kyung không đáng phải chịu sự chỉ trích, nhất là khi cô vừa sinh con đầu lòng chưa lâu, đang trong giai đoạn cả cơ thể và tâm sinh lý đều chưa phục hồi hoàn toàn.

Việc Kim Jin Kyung và con gái mới sinh bị tấn công cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc cần thiết phải thiết lập ranh giới cũng như chuẩn mực hành xử đối với người hâm mộ bóng đá.

Kim Jin Kyung phải khóa tính năng bình luận trên mạng xã hội sau khi bị tấn công ác ý.

Kim Jin Kyung sinh năm 1997 tại Seoul, bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 15 tuổi sau khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi Korea's Next Top Model (Mùa 3). Với chiều cao 1m73 và ngoại hình phù hợp với làng mốt, cô nhanh chóng trở thành người mẫu quen thuộc tại các sàn diễn thời trang trong nước.

Bên cạnh lĩnh vực người mẫu, Kim Jin Kyung còn lấn sân sang phim ảnh và tham gia các chương trình thực tế. Cô từng đóng vai nữ chính trong phim truyền hình Andante (kết hợp cùng Kai - thành viên nhóm EXO), tham gia phim Perfume của đài KBS2 và góp mặt trong show giải trí We Got Married.

Một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của cô là việc tham gia chương trình thực tế về bóng đá nữ Kick a Goal trên đài SBS. Trong vai trò tiền vệ, cô vừa nhận giải thưởng Top Excellence Award tại SBS Entertainment Awards. Đây cũng chính là cầu nối giúp cô quen biết và hẹn hò với thủ môn đội tuyển quốc gia Kim Seung Gyu.

Về đời tư, Kim Jin Kyung kết hôn với thủ môn Kim Seung Gyu vào tháng 6/2024. Đến cuối năm 2025, nữ người mẫu thông báo mang thai và hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 4/6.

Vì phải tham dự World Cup 2026, Kim lỡ mất khoảnh khắc chào đời của con gái. Anh mới chỉ được thấy con qua ảnh và cuộc gọi video.

Kim Jin Kyung và Kim Seung Gyu quen nhau qua show thực tế.

Cặp đôi thông báo mang thai con đầu lòng vào cuối năm 2025.