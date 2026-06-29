Dương Tử bật khóc khi giành Thị hậu, khán giả tranh cãi gay gắt

Tối 26/6, Lễ trao giải phim truyền hình Bạch Ngọc Lan đã diễn ra với chiến thắng thuộc về hai diễn viên Vu Hòa Vỹ và Dương Tử. Đây là lần đầu một nữ diễn viên thuộc thế hệ sinh sau năm 1990 thắng giải Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) của Bạch Ngọc Lan, một trong ba giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất Trung Quốc.

Trên sân khấu, Dương Tử bật khóc xúc động khi biết mình vượt qua các đàn chị như Tôn Lệ, Nhậm Tố Tịch, Ngô Việt, Dương Mịch để trở thành Thị hậu. Đây là thành quả sau hơn 20 năm diễn xuất của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Dương Tử, cô có 3 năm liên tiếp được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc Bạch Ngọc Lan, thì chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng.

Dương Tử bật khóc khi trở thành tiểu hoa đán 90 đầu tiên đoạt Thị hậu Bạch Ngọc Lan.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc trao giải thưởng cho Dương Tử không thuyết phục. Bộ phim Cây sinh mệnh do Dương Tử đóng chính có thành tích bết bát, rating thấp gần cuối của đài CCTV8, dẫn đến lượt xem không cao. Khi lên sóng, phim nhận nhiều lời chê về tính logic.

Diễn xuất của Dương Tử còn nhiều hạn chế, điển hình như giọng thoại kiểm soát hơi thở kém, cử chỉ vụng về cách cầm súng sai, khi bắn súng mắt nhắm lại, cảnh đánh nhau không có lực, gương mặt sưng phồng lộ rõ dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ.

So với khả năng diễn xuất của các đàn chị Tôn Lệ, Nhậm Tố Tịch, Ngô Việt, Dương Tử không thể bằng, nếu so sánh về mặt số liệu thành tích, Dương Mịch mới nắm trong tay tác phẩm bùng nổ là Sinh vạn vật. Vì vậy, công chúng đặt câu hỏi Dương Tử dựa vào tiêu chí nào để giành chiến thắng?.

Không ít khán giả cho rằng chiến thắng của Dương Tử cũng giống như Địch Lệ Nhiệt Ba giành giải Thị hậu Kim Ưng 2018 đều không xứng đáng. Khi công chúng phản ứng chê Dương Tử là "thủy hậu" (Thị hậu của giải thưởng đã được sắp đặt) thì từ khóa này bị cấm bình luận.

Dương Tử gây tranh cãi vì diễn xuất thiếu thuyết phục, thành tích kém nhưng giành chiến thắng.

Giới chuyên môn nhận định chiến thắng của Dương Tử không thuyết phục được công chúng vì danh tiếng của phim không bùng nổ để tạo ra hiện tượng trên các trang MXH. Nếu như phim không có thành tích số liệu tốt, thì có thể do yếu tố đề tài không hợp khán giả, nhưng chất lượng phim và diễn xuất vẫn phải tạo dấu ấn với người xem.

Cây sinh mệnh của Dương Tử là một bộ phim không đạt tiêu chuẩn nào nhưng ban tổ chức lại trao giải thưởng cho Dương Tử khiến công chúng cảm thấy bất công với các nghệ sĩ khác.

Chiến thắng của Dương Tử cũng cho thấy diễn viên chỉ cần đóng phim của nhà sản xuất lớn, đặc biệt là công ty Chính Ngọ Dương Quang, người có quan hệ sâu rộng với giải thưởng Bạch Ngọc Lan, và tham gia bộ phim có đề tài được các giải thưởng ưu ái thì cơ hội giành chiến thắng sẽ cao hơn.

Cũng có ý kiến cho rằng giải thưởng của Dương Tử đã được dọn đường sẵn. Bộ phim Cây sinh mệnh đóng máy vào ngày 11/1/2026, đến 20/1 nộp hồ sơ xin xét duyệt, 21/1 đã được cấp phép phát sóng. Ngày 30/1 phim lên sóng tập đầu tiên, có thể thấy thời gian sản xuất hậu kỳ cực ngắn. Phim lên nhanh để phù hợp với hạn chót nộp hồ sơ tham dự giải thưởng Bạch Ngọc Lan là ngày 31/3. Thời gian hậu kỳ phim ngắn đặt ra câu hỏi về chất lượng và mục đích để sản xuất tác phẩm này.

Ngoài giải thưởng Nữ chính xuất sắc gây ra tranh cãi, Bạch Ngọc Lan 2026 còn khiến khán giả bất ngờ khi trao giải Phim truyền hình xuất sắc và Phim truyền hình ảnh hưởng quốc tế cho Thái bình niên.

Đáng nói, khi lên sóng tác phẩm này nhận nhiều ý kiến chỉ trích về nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên và không có thành tích khả quan. Giải quay phim xuất sắc được trao cho tác phẩm Tảo độc phong bạo, nhưng bộ phim này từng bị chê vì có cách quay xáo trộn như bị say xe. Đây cũng là hạng mục khiến khán giả khó hiểu.

Thậm chí, trên MXH Weibo còn xuất hiện từ khóa "Bạch Ngọc Lan đang làm cái gì vậy?".

Dương Mịch chỉ đoạt một giải phụ. Vu Hòa Vỹ giành giải Thị đế đầy thuyết phục.

Kết thúc giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, điều khán giả nhớ tới là gương mặt buồn của Dương Mịch. Nữ diễn viên mất 15 năm mới được đề cử Thị hậu lần thứ hai, Sinh vạn vật là dự án tốt nhất trong vòng 5 năm qua của Dương Mịch. Tuy nhiên, cô để thua Dương Tử trong tranh cãi từ cộng đồng mạng. Ngoài ra, bộ phim Tàng Hải truyện do Tiêu Chiến đóng chính được đề cử ở 6 hạng mục nhưng không giành chiến thắng nào. Tôn Lệ và tác phẩm Cuộc đời tươi đẹp cũng trắng tay.