Dương Mịch, Dương Tử tỏa sáng trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan

TPO - Với tư cách là ứng cử viên cho danh hiệu Nữ chính xuất sắc (Thị hậu), Dương Mịch và Dương Tử có màn xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan 2026.