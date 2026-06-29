Hình ảnh bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên phúc thẩm vụ bán đất sân bay Nha Trang

TPO - Sau phiên sơ thẩm, 5 bị cáo có đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt hoặc xét lại khoản bồi thường; trong khi, hơn 300 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo đòi quyền lợi do đã mua đất dự án.

Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương tái mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại khoản bồi thường thiệt hại của 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, dự án sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á); Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Vụ án xuất phát từ quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Ngoài 5 bị cáo, hơn 300 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo, mong tòa phúc thẩm bảo đảm quyền lợi đã mua đất của dự án.

Hình ảnh toàn cảnh phiên tòa:

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Hội đồng xét xử vụ án.

Các bị cáo tại tòa (hàng ghế trên).

Nhóm luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, bị hại.

Các bị hại có mặt tại tòa.