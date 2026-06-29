Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên phúc thẩm vụ bán đất sân bay Nha Trang

Hoàng An

TPO - Sau phiên sơ thẩm, 5 bị cáo có đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt hoặc xét lại khoản bồi thường; trong khi, hơn 300 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo đòi quyền lợi do đã mua đất dự án.

Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương tái mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại khoản bồi thường thiệt hại của 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, dự án sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á); Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Vụ án xuất phát từ quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Ngoài 5 bị cáo, hơn 300 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo, mong tòa phúc thẩm bảo đảm quyền lợi đã mua đất của dự án.

Hình ảnh toàn cảnh phiên tòa:

2.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
4.jpg
Hội đồng xét xử vụ án.
5.jpg
Các bị cáo tại tòa (hàng ghế trên).
3.jpg
Nhóm luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, bị hại.
7.jpg
Các bị hại có mặt tại tòa.
6.jpg
Hội đồng xét xử làm thủ tục xét hỏi nhân thân bị cáo, bị hại.
Hoàng An
#Nguyễn Văn Hậu #Bán đất sân bay Nha Trang #Thâu tóm đất sân bay Nha Trang #Hia thiếu tướng #Thiếu tướng quân đội hầu tòa #Ảnh vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe