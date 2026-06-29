Cựu đội phó nhiều lần báo tin cho đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền

TPO - Trong thời gian làm Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Nguyễn Việt Bắc bị cáo buộc 14 lần cung cấp thông tin về hoạt động của lực lượng công an cho đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền, qua đó nhận tổng cộng 473 triệu đồng từ các đối tượng.

Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nay. Theo đó, về tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện và khởi tố 3 vụ với 8 bị can. Trong đó, tội tham ô tài sản khởi tố 2 vụ với 3 bị can; tội nhận hối lộ 1 vụ...

Ảnh minh hoạ.

Điển hình, Viện KSND tỉnh Cà Mau dẫn vụ ông Nguyễn Việt Bắc - Phó Trưởng Công xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau. Trong thời gian từ ngày 5/5/2024 đến ngày 9/2/2025, ông Bắc đang là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu cũ), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nắm thông tin tình hình hoạt động của lực lượng công an và cung cấp thông tin (14 lần nhắn tin) cho Nguyễn Minh Châu - đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền tại xã Vĩnh Lộc. Qua đó, ông Bắc đã nhận của Châu tổng cộng 473 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Viện KSND tỉnh Cà Mau, tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội phát hiện và khởi tố 229 vụ với 502 bị can. Tuy nhiên, tội phạm ở lĩnh vực này còn diễn biến phức tạp, một số tội đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra nhiều, như tội giết người đã khởi tố 18 vụ với 33 bị can.

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi cũng diễn biến phức tạp, đã khởi tố 26 vụ với 28 bị can. Trong đó, đáng lưu ý vụ hiếp con gái ruột xảy ra ngày 1/3/2026, tại xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau, do Lê Văn Nghiệp thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.