Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt tạm giam 4 bị can trục lợi bồi thường tại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Phùng Quang

TPO - Lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bốn đối tượng bị cáo buộc đã lấn chiếm đất công, hợp thức hóa giấy tờ và nhờ người khác đứng tên để trục lợi.

Ngày 29/6, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

4 bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh); Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà); Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa); và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân).

img-3483.jpg
Khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cơ quan chức năng phát hiện nhóm bị can trên có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Cụ thể, các bị can bị cáo buộc đã tổ chức lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, sau đó hợp thức hóa bằng các giấy tờ chuyển nhượng viết tay. Đồng thời, nhóm này còn thu gom đất nằm trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ trái quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, nhằm bảo đảm việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện đúng quy định, công khai và minh bạch.

Phùng Quang
#Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 #khởi tố #Công an tỉnh Khánh Hòa #lợi dụng chính sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe