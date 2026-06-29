Bí thư Cần Thơ: Không để tình trạng né tránh, đùn đẩy làm chậm phát triển thành phố

TPO - Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, các cấp, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ làm chậm sự phát triển của thành phố.

Sáng 29/6, HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 3 (họp thường lệ giữa năm). Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, kỳ họp sẽ đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm nay. Đồng thời, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm của thành phố.

Ngoài các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp sẽ thảo luận, quyết định nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư công, khoa học - công nghệ, y tế... Các nghị quyết tại kỳ họp này sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân, sự phát triển của thành phố.

HĐND TP. Cần Thơ họp xem xét các giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, trọng tâm năm nay là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đồng thời, đổi mới tư duy quản trị, mở rộng liên kết vùng, khai thác thị trường mới và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương bằng những kết quả phát triển thực chất.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận những kết quả đạt được nửa đầu năm, chỉ rõ những mặt hạn chế cần khắc phục, đặc biệt còn tình trạng một bộ phận cán bộ thiếu tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, ông Lê Quang Tùng yêu cầu, các cấp, ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp.

Theo Bí thư Thành ủy, việc điều hành phải gắn với mục tiêu tăng trưởng, kỷ cương phải đi đôi với trách nhiệm; từng cơ quan, đơn vị phải tăng tốc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ", quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số và giải ngân vốn đầu tư công.

"Các cấp ủy, chính quyền phải chủ động hơn, sâu sát hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không để tình trạng né tránh, đùn đẩy làm chậm sự phát triển của thành phố", ông Tùng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thảo luận dân chủ, khách quan, chất vấn thẳng thắn. Trong đó tập trung vào những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi.

"Tiềm năng sẽ không tự trở thành động lực, lợi thế cũng không tự chuyển hóa thành sức cạnh tranh. Điều quyết định là tinh thần trách nhiệm, sự năng động và năng lực tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị", ông Tùng nói.

Báo cáo của UBND TP. Cần Thơ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố (GRDP) ước tăng 7,4 - 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, động lực chính tới từ khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng.

Kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm của Cần Thơ ước đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 14,7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 41.000 tỷ đồng. Thành phố cũng thu hút nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án điện gió, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Dù vậy, UBND TP. Cần Thơ nhìn nhận, tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số dự án còn chậm. Trong nửa đầu năm, ước giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chỉ đạt khoảng 28% kế hoạch năm do Thủ tướng giao (tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Cần Thơ hơn 22.600 tỷ đồng). Ngoài ra, việc huy động nguồn lực chưa hiệu quả; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng kỳ vọng; một số điểm nghẽn kéo dài chưa được xử lý dứt điểm...