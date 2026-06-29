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Hai tàu hàng chìm trên sông Lô, 5 người may mắn thoát nạn

Đức Anh

TPO - Nước sông Lô dâng cao khiến hai tàu chở hàng đang neo đậu bất ngờ tuột dây neo, trôi tự do rồi va chạm với cầu Sông Lô thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ rồi chìm. 5 người trên các tàu may mắn bơi được vào bờ.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng 29/6, do nước sông dâng cao, dòng chảy siết, hai tàu chở hàng đang neo đậu tại khu Vân Tập, xã Đoan Hùng bất ngờ bị tuột dây neo.

Sau khi mất kiểm soát, hai tàu trôi dạt theo dòng nước về khu vực cầu Sông Lô thuộc khu Vân Cương 1, xã Đoan Hùng và chìm tại khu vực giữa hai trụ T4 và T5.

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Hai tàu trôi dạt theo dòng nước về khu vực cầu Sông Lô thuộc khu Vân Cương 1 và chìm tại chân cầu.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Đoan Hùng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; báo cáo Sở Xây dựng và Công an tỉnh để phối hợp xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, hai phương tiện gặp nạn gồm tàu mang biển kiểm soát PT-2856 do ông N.M.T (SN 1987, trú xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và tàu TQ-0867 do ông N.V.T (SN 1973, trú xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

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Trụ cầu Sông Lô đang trong quá trình sửa chữa.

Lãnh đạo UBND xã Đoan Hùng cho biết thêm, trong quá trình trôi dạt, tàu TQ-0867 đã va chạm nhẹ với trụ T5 trước khi cả hai tàu bị chìm tại chân cầu. Thời điểm xảy ra sự cố, 5 người có mặt trên 2 phương tiện đã kịp nhảy ra và bơi vào bờ an toàn. Về tài sản, hiện phương tiện đang bị chìm và mắc vào mố cầu sông Lô nên chưa xác định được thiệt hại.

Lãnh đạo UBND xã Đoan Hùng đề nghị công an địa phương tổ chức bảo vệ hiện trường; báo cáo công an tỉnh, sở xây dựng, xin ý kiến chỉ đạo về phương án giải quyết, trục vớt phương tiện trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, cầu Sông Lô đang được triển khai dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng với tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng. Dự án tập trung gia cường hệ móng các trụ từ T1 đến T8 thông qua bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ và tăng cường kết cấu liên kết nhằm bảo đảm khả năng chịu lực, an toàn lâu dài cho công trình. Việc sửa chữa được chia thành 3 giai đoạn; trong đó, giai đoạn đầu hoàn thành trước 30/4 để phục vụ thông xe hạn chế. Theo chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ, toàn bộ hạng mục sửa chữa phải hoàn tất trước mùa mưa lũ năm 2026.

Đức Anh
#Sự cố tàu chìm do nước dâng cao #Vụ việc tuột dây neo tàu hàng #Dự án sửa chữa cầu Sông Lô #Tìm kiếm cứu hộ tàu bị nạn #An toàn cầu và công trình giao thông

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