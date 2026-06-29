Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả trong vòng 3 tháng

TPO - Trả lời xét hỏi tòa, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cho rằng mình “làm sai giờ chịu khổ nhất". Ông trấn an nhà đầu tư, cam kết sẽ cùng người lãnh đạo mới của Tập đoàn khắc phục toàn bộ hậu quả trong vòng 3 tháng.

Cam kết trực tiếp khắc phục hậu quả

Ngày 29/6, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) nêu quan điểm kháng cáo và phương hướng bồi thường thiệt hại cho người mua đất dự án sân bay Nha Trang.

Trước tiên, ông Hậu cho rằng bản án sơ thẩm đã phán quyết "đúng người, đúng tội". Ông thừa nhận tổng số tiền thiệt hại là hơn 7.000 tỷ đồng thu được của khách hàng, trong đó có hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách.

“Tiền để ngoài do tôi chỉ đạo và toàn quyền quyết định”, ông Hậu nói và khai thêm toàn bộ tiền bán đất dự án sân bay Nha Trang ông dùng hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư cho các dự án BT đã ký với đối tác, một phần dùng xây dựng hạ tầng.

Hôm nay, ngoài xin giảm nhẹ hình phạt ông còn đề nghị tòa xem xét nội dung chứng thư của Ngân hàng MBBank để khắc phục hậu quả. “Tôi sẽ trực tiếp thực hiện bồi thường cho bị hại”, ông Hậu cam kết.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, đã nộp hơn 160 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án. Riêng vụ ông bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên, còn 45 tỷ đồng nộp thừa nên đề nghị chuyển sang cơ quan thi hành án quân đội, sẵn sàng cho phương án bồi thường. Ông Nguyễn Duy Kiên - người điều hành mới của tập đoàn được ủy quyền thực hiện thay.

Theo ông Hậu, trong vụ án có những nhà đầu tư nộp đến 95% số tiền mua đất, cũng có người mới nộp từ 5% - 10% - 40%. Do đó, ông có quan điểm phải đảm bảo tối đa quyền lợi cho họ.

Ông cũng tiết lộ thêm trong thời gian bị tạm giam được hai người bị hại đến thăm, đề xuất cho vay 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông không muốn khách hàng mất thêm quyền lợi, khẳng định sẽ nộp 100% tiền khắc phục trong 90 ngày.

Ông đề nghị người bị hại có mặt tại phiên tòa hôm nay cũng như các bị hại vắng mặt hãy bình tĩnh.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa.

Biết dự án tồn tại những vướng mắc pháp lý khi ký hợp tác với nhà đầu tư

Lời khai của ông Hậu cũng thể hiện, từ năm 2015, khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng, dự án đã tồn tại những vướng mắc pháp lý, trong đó có việc UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt giá đất để thực hiện dự án BT. Đến năm 2018, Tập đoàn Phúc Sơn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhưng sau đó doanh nghiệp vẫn tiếp tục xác nhận chuyển nhượng quyền tại dự án sân bay Nha Trang. Việc này dẫn đến hành vi phạm tội, ông bị xử lý hình sự.

Dù có sai phạm nhưng ông khẳng định doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với các hợp đồng ký với khách hàng, trong đó nộp khoảng 400 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp.

“Tôi đã bị tạm giam, tạm giữ hơn hai năm rồi, làm sai bây giờ tôi là người khổ nhất”, ông Hậu nói sẽ tuân thủ mọi phán quyết của tòa.

Trước đó, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 (cấp sơ thẩm) tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hậu mức án 11 năm tù. Tổng hợp với bản án cũ, buộc bị cáo chấp hành chung 30 năm tù và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Sau khi khấu trừ các khoản đã nộp trước, Tòa án Quân sự Quân khu 5 xác định bị cáo còn phải bồi thường hơn 6.869 tỷ đồng.

Tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên đối với 2.148 bất động sản đứng tên Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty có liên quan; tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (chị gái ông Hậu)...