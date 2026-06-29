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Pháp luật

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Một Chấp hành viên bị truy nã về tội danh 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'

Hoàng An

TPO - Bị can Bùi Thế Hải là Chấp hành viên, bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy nã với cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Bùi Thế Hải (SN 23/11/1990, tại tỉnh Bắc Ninh). Nghề nghiệp của Hải là Chấp hành viên.

Theo quyết định truy nã, bị can Bùi Thế Hải bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự. Chỗ ở của bị can trước khi trốn tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn An Hòa, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh).

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Bị can Bùi Thế Hải.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho hay, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất hoặc thông báo cho điều tra viên theo số 083.404.8286.

Trước đó, Cơ quan điều tra thụ lý, điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 1/6/2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định khởi tố bị can và ngày 16/6/2026 ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thế Hải, nhưng không bắt được do đã bỏ trốn.

Hoàng An
#Viện Kiểm sát tối cao #Truy nã #Chấp hành viên #Truy nã chấp hành viên #Chấp hành viên chiếm đoạt tài sản #Bắc Ninh

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