Bé gái 14 tuổi, suýt mất buồng trứng vì bỏ qua dấu hiệu đau bụng dưới

TPO - Những cơn đau bụng dưới kéo dài ở bé gái 14 tuổi ban đầu được gia đình nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng trong kỳ kinh. Chỉ khi cơn đau trở nên dữ dội, trẻ được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu và phát hiện khối u buồng trứng đường kính khoảng 12cm đã bị xoắn.

Các bác sĩ cảnh báo u buồng trứng không chỉ gặp ở phụ nữ trưởng thành mà còn có thể xuất hiện ở trẻ em và trẻ vị thành niên.



Theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhi 14 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài, các cơn đau xuất hiện âm ỉ rồi tăng dần. Trước đó, gia đình cho rằng trẻ chỉ bị rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt nên chủ yếu theo dõi tại nhà.

Người nhà bệnh nhi cho biết, do trẻ chỉ đau từng cơn, lúc đau lúc không nên cả gia đình không nghĩ đây là bệnh lý nghiêm trọng. Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, trẻ mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả thăm khám khiến gia đình bất ngờ khi bác sĩ xác định trẻ có khối u buồng trứng lớn đã bị xoắn và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Kết quả siêu âm ghi nhận khối u buồng trứng có kích thước khoảng 12cm. Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa bởi khi cuống buồng trứng bị xoắn, dòng máu nuôi dưỡng cơ quan này sẽ bị cản trở. Nếu không được xử trí kịp thời, buồng trứng có nguy cơ thiếu máu, hoại tử và phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau.

Ngay sau khi chẩn đoán, ê-kíp Khoa Phụ sản đã tiến hành phẫu thuật tháo xoắn và xử lý khối u, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa phần mô buồng trứng còn lành. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u bì buồng trứng (u quái trưởng thành), một dạng u lành tính khá phổ biến ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ.

Theo các bác sĩ, điều khiến nhiều người bất ngờ là bên trong khối u bì có thể chứa tóc, da, mỡ và chất bã nhờn, thậm chí một số trường hợp hiếm còn có mô sụn hoặc răng. Đây là đặc điểm bệnh lý đã được y học ghi nhận do khối u phát sinh từ tế bào mầm của buồng trứng, vốn có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau của cơ thể. Hiện tượng này hoàn toàn không phải là “mọc tóc” hay “mọc răng trong buồng trứng” như một số thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.

BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, nhiều phụ huynh vẫn quan niệm u buồng trứng chỉ xảy ra ở phụ nữ đã lập gia đình hoặc sau sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em và trẻ gái đang bước vào tuổi dậy thì.

Theo bác sĩ, khó khăn lớn nhất là triệu chứng ở lứa tuổi này thường không điển hình. Trẻ có thể chỉ đau bụng dưới âm ỉ, đau tái diễn hoặc cảm giác đầy bụng nên dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa, đau bụng kinh, táo bón hay các bệnh lý thông thường khác. Vì vậy, không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc xảy ra biến chứng xoắn buồng trứng.

BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích nhấn mạnh, với trẻ gái tuổi vị thành niên, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u mà còn phải bảo tồn tối đa phần buồng trứng lành nhằm duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản trong tương lai.

Các bác sĩ cho biết phần lớn u buồng trứng ở trẻ em và tuổi vị thành niên là lành tính. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, khối u có thể gây xoắn buồng trứng, chảy máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ buồng trứng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản phụ khoa khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, đau bụng dữ dội đột ngột, bụng to bất thường hoặc luôn có cảm giác đầy bụng, sờ thấy khối vùng bụng, rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn, nôn, táo bón hoặc đi tiểu nhiều lần không rõ nguyên nhân.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Bích, chỉ một lần thăm khám và siêu âm đúng thời điểm có thể giúp phát hiện sớm khối u, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tăng khả năng bảo tồn buồng trứng và bảo vệ chức năng sinh sản cho trẻ.

Các bác sĩ cũng lưu ý, đau bụng ở trẻ gái tuổi dậy thì không phải lúc nào cũng là biểu hiện sinh lý bình thường. Khi cơn đau kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc ngày càng dữ dội, cha mẹ không nên tự điều trị tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự hết mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản, gìn giữ cơ hội làm mẹ và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ trong tương lai.