Dấu ấn hợp tác công - tư tại Ngày Vệ sinh yêu nước 2026

Hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2026 (Ngày 02/07/2026), Cục Phòng bệnh (Bộ Y Tế), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế địa phương phối hợp với Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy triển khai chuỗi hoạt động thiết thực tại TP. Cần Thơ nhằm hỗ trợ y tế cơ sở, nâng cao điều kiện vệ sinh và chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho cộng đồng.

Quang cảnh Mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước 2026 tại Cần Thơ.

Chung tay củng cố lá chắn y tế dự phòng

Hôm nay, Cục Phòng Bệnh (Bộ Y tế), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế TP. Cần Thơ và Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại TP. Cần Thơ với chủ đề “Vệ sinh phòng bệnh - Sức khoẻ nâng cao”.

Được phát động từ 2012, phong trào vệ sinh yêu nước có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, rửa tay với xà phòng và chủ động phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bác sĩ khám bệnh chuyên sâu và phát thuốc miễn phí cho người dân Xã Thạnh Xuân.

Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đang thúc đẩy mạnh mẽ việc nâng cấp năng lực tuyến y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. BS. Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ: “Những bài học về y tế của Bác Hồ từ hàng chục năm trước đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị, điển hình là việc vệ sinh yêu nước. Nghị quyết 72 cũng đang chuyển định hướng ngành y từ khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Vì vậy, vệ sinh là yêu nước, vệ sinh giúp con người khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật hơn và cũng đẩy mạnh công tác dự phòng của chúng ta hơn.”

Để những giá trị ấy được lan tỏa sâu rộng, hợp tác công - tư là một yếu tố mang tính then chốt. Sự đồng hành giữa Bộ Y tế, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp như Unilever Việt Nam, Lifebuoy đã cho thấy sức mạnh của mô hình hợp tác đa bên trong việc huy động nguồn lực, mở rộng tác động xã hội và mang đến những giải pháp bền vững nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam.

TS. BS. Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện

Về phía doanh nghiệp đồng hành, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam nhấn mạnh: “Thay đổi lớn về sức khỏe cộng đồng thường không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những thói quen nhỏ được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Unilever Việt Nam vô cùng vinh dự được đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ và Bộ Y tế trên hành trình lan tỏa những thói quen nhỏ nhưng tạo nên thay đổi lớn, giúp nâng cao điều kiện vệ sinh, sức khỏe của người Việt gần 20 năm qua.”

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Nỗ lực bền bỉ lan tỏa tinh thần vệ sinh phòng bệnh

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bao gồm:

● Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.200 người dân tại hai xã Thạnh Xuân và Mỹ Tú, TP. Cần Thơ.

● Trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa phương với tổng giá trị 20 triệu đồng.

● Tặng các sản phẩm vệ sinh cá nhân cho người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ với tổng giá trị là 200 triệu đồng.

● Hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho Trạm Y tế Thạnh Xuân và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tú, với tổng giá trị 300 triệu đồng, với sự chung tay của Cục Phòng bệnh (Bộ Y Tế), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy.

Trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa phương

Đón nhận nguồn lực hỗ trợ tu sửa trạm y tế địa phương, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trạm Y tế Thạnh Xuân, chia sẻ: “Thay mặt Trạm Y tế xã Thạnh Xuân, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các sở ban ngành và nhãn hàng Lifebuoy, Unilever Việt Nam đã quan tâm và hỗ trợ chúng tôi nâng cấp cơ sở vật chất. Chúng tôi cam kết sẽ quản lý và khai thác hiệu quả các hạng mục được hỗ trợ để công trình sớm phát huy giá trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà con tại địa phương.”

Vun đắp giá trị bền vững, “vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn”

Chuỗi hoạt động tại TP. Cần Thơ đã mang lại những tác động thiết thực đối với cộng đồng địa phương. Trong ngắn hạn, chương trình góp phần giúp hàng nghìn người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em và người cao tuổi, được tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, qua đó kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Hoạt động giáo dục vệ sinh tay thực tiễn dành cho học sinh tại Xã Thạnh Xuân, TP.Cần Thơ

Về dài hạn, chương trình sẽ từng bước nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và chủ động phòng bệnh. Song song đó, việc cải thiện cơ sở vật chất tại các trạm y tế địa phương cũng góp phần tăng cường năng lực của tuyến y tế cơ sở, tạo nền tảng bền vững cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Đặc biệt, chương trình tiếp tục khẳng định giá trị của mô hình hợp tác đa bên giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, các đơn vị chuyên môn, Unilever Việt Nam và Lifebuoy đã cho thấy khi nguồn lực xã hội được kết nối hiệu quả, những tác động sẽ ngày càng tích cực, mạnh mẽ và bền vững hơn.