Ukraine mở rộng phạm vi tấn công cầu Crimea

TPO - Bộ Quốc phòng Anh nhận định các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào hệ thống phòng không và hạ tầng hậu cần của Nga tại Crimea đang làm suy yếu năng lực bảo vệ eo biển Kerch, qua đó mở rộng cơ hội để Kiev tiếp tục nhắm mục tiêu vào cầu Crimea.

Theo bản cập nhật tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại bán đảo Crimea đang làm suy yếu hệ thống phòng không quanh eo biển Kerch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea.

Đánh giá được đưa ra sau loạt cuộc tập kích của Ukraine, khi các lực lượng Ukraine nhắm vào tổ hợp phòng không, kho nhiên liệu và hạ tầng phà phục vụ hoạt động hậu cần quân sự giữa lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

Ảnh minh hoạ.

Theo tình báo Anh, việc ba phà chở phương tiện bị vô hiệu hóa đã làm gia tăng áp lực lên mạng lưới tiếp tế của Nga trong bối cảnh hành lang đường bộ phía nam tới Crimea vẫn chịu sức ép. Các cuộc tấn công của Ukraine được cho là đã góp phần gây thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng và khiến hoạt động vận tải bằng phà của Nga bị đình trệ.

Báo cáo cũng cho biết các biện pháp an ninh được Nga áp dụng sau vụ tấn công cầu Crimea hồi tháng 10/2022 đã làm giảm đáng kể khả năng khai thác cây cầu. Hiện, xe tải hạng nặng không còn được phép lưu thông qua cầu mà phải chuyển sang vận tải bằng phà, trong khi cầu chủ yếu phục vụ xe con, xe buýt và một số chuyến tàu hỏa.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định Ukraine đang mở rộng chiến dịch tấn công vào mạng lưới hậu cần quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, với việc sử dụng ngày càng nhiều vũ khí tầm xa, bao gồm máy bay không người lái cảm tử và các loại đạn tấn công tầm xa.

Theo báo cáo, việc Ukraine đồng thời nhắm vào nhiều mục tiêu buộc Nga phải phân tán lực lượng phòng không, làm suy giảm khả năng bảo vệ ngay cả tại những khu vực được ưu tiên cao như eo biển Kerch.

"Phạm vi mục tiêu rộng lớn của Ukraine cũng làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga ngay cả ở những vị trí ưu tiên và được bảo vệ nghiêm ngặt như eo biển Kerch. Điều này mở rộng cơ hội để Ukraine tấn công cầu Crimea - mục tiêu mang ý nghĩa chiến lược và có giá trị biểu tượng chính trị đặc biệt đối với Nga", Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Cầu Crimea hiện vẫn là tuyến vận tải quân sự quan trọng kết nối Nga với bán đảo Crimea, đồng thời được xem là biểu tượng cho sự kiểm soát của Moscow đối với khu vực này.

Trước đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Crimea và thành phố Sevastopol đã ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine làm gia tăng gián đoạn hậu cần. Theo các thông báo, tình trạng thiếu nhiên liệu, chậm trễ vận chuyển và việc cắt giảm dịch vụ đường sắt tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động trên bán đảo.