Vì sao The New Gym được nhiều tân sinh viên lựa chọn khi bắt đầu tập luyện?

Bước vào môi trường đại học, nhiều tân sinh viên bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe và vóc dáng. Tuy nhiên, việc chọn một phòng tập phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng khi ngân sách còn hạn chế và kinh nghiệm tập luyện chưa nhiều.

Trong bối cảnh đó, những mô hình phòng gym có chi phí hợp lý, không gian rộng rãi và môi trường thân thiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ người trẻ. Đây cũng là một trong những lý do giúp The New Gym trở thành cái tên quen thuộc với nhiều sinh viên hiện nay.

Khi nhu cầu tập luyện của sinh viên ngày càng thay đổi

Trước đây, đến phòng gym thường được xem là sở thích của một nhóm người nhất định. Vài năm trở lại đây, tập luyện đã trở thành một phần trong lối sống của nhiều bạn trẻ. Với sinh viên, phòng gym không chỉ là nơi cải thiện thể chất mà còn là không gian giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Sau một buổi học kéo dài hay mùa thi áp lực, 45 phút tập luyện giúp nhiều bạn giảm stress và ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là chi phí. Không phải sinh viên nào cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn mỗi tháng cho việc tập luyện, nhất là khi còn phải cân đối tiền trọ, ăn uống và học phí. Vì vậy, những mô hình có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đang ngày càng được quan tâm.

Môi trường phù hợp với người mới bắt đầu

Một nỗi lo phổ biến của tân sinh viên khi lần đầu đến phòng tập là cảm giác bỡ ngỡ. Nhiều bạn ngại sử dụng máy tập vì chưa biết cách dùng, hoặc lo bị đánh giá bởi những người có kinh nghiệm hơn. Một sinh viên năm nhất lần đầu vào phòng tập thường lúng túng không biết nên bắt đầu với máy nào, tập bao nhiêu hiệp hay đứng ở đâu cho đúng.

Thực tế, yếu tố giúp người mới duy trì việc tập luyện không nằm hoàn toàn ở thiết bị mà đến từ môi trường xung quanh. Tại The New Gym, nhân viên sẵn sàng hướng dẫn cách sử dụng máy và chỉnh tư thế miễn phí ngay tại sàn tập, giúp các bạn mới bớt bỡ ngỡ trong những buổi đầu. Một không gian thân thiện, nơi người tập thoải mái làm quen với các bài cơ bản, tạo cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Đây cũng là lý do nhiều bạn trẻ đánh giá cao các mô hình phòng tập cho Gen Z với sự cởi mở, linh hoạt và gần gũi.

Chất lượng dịch vụ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng

Không ít người vẫn cho rằng muốn tập trong môi trường tốt thì phải chi trả mức phí cao. Tuy nhiên, thị trường fitness hiện nay đang thay đổi. Nhiều hệ thống phòng tập tối ưu chi phí vận hành để mang đến mức giá dễ tiếp cận hơn cho khách hàng trẻ, nhờ vậy sinh viên có cơ hội dùng thiết bị tập đầy đủ và dịch vụ chuyên nghiệp mà không quá áp lực tài chính.

The New Gym phát triển mô hình tập luyện với hệ thống trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế và không gian rộng rãi, đồng thời duy trì mức chi phí chỉ 299.000 VNĐ/tháng. Mức này tương đương khoảng 10.000 đồng mỗi ngày, đã bao gồm cả hơn 11 lớp tập nhóm miễn phí như Yoga, Zumba hay TikTok Dance. Cách tiếp cận này rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tập luyện chất lượng và khả năng chi trả của người trẻ.

Không chỉ là nơi tập luyện, mà còn là nơi hình thành thói quen sống khỏe

Điều nhiều người tìm kiếm khi đến phòng gym không đơn thuần là giảm cân hay tăng cơ, mà còn là cơ hội xây dựng lối sống tích cực và duy trì sức khỏe lâu dài. Với sinh viên, giai đoạn đại học là thời điểm thích hợp để hình thành những thói quen tốt cho tương lai. Khi tập luyện trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày, lợi ích nhận được không chỉ ở ngoại hình mà còn ở sức khỏe thể chất và tinh thần.

Mô hình mở cửa 24/7 cũng đặc biệt hợp với lịch học không cố định của sinh viên: bạn có thể tập sáng sớm trước giờ lên giảng đường, giữa các tiết trống, hay buổi tối sau khi làm thêm. Sự phát triển của các mô hình gym sinh viên cho thấy nhu cầu này đang ngày càng rõ nét. Những phòng tập có môi trường thân thiện, chi phí hợp lý và trải nghiệm dễ tiếp cận đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người trẻ khi bắt đầu hành trình chăm sóc bản thân.

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