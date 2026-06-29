Bàn giao 19 đối tượng lập 'đại bản doanh' lừa đảo tại Lào Cai cho Công an Trung Quốc

TPO - Cơ quan chuyên môn của Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cụ thể, sáng 29/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng là công dân Trung Quốc cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc) để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sau đó di chuyển đến Lào Cai và thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View (đường Duyên Hải, phường Lào Cai) để lưu trú.

Lực lượng chức năng dẫn giải 19 đối tượng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Thanh Tuấn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm gồm 19 đối tượng, đều có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm đối tượng nhắm đến các công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền, sau đó giả danh nhân viên các ứng dụng cho vay trực tuyến để hướng dẫn hoàn tất thủ tục vay vốn rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/6, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Lào Cai đồng loạt kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ 19 đối tượng, kịp thời ngăn chặn hoạt động phạm tội.

19 đối tượng cùng toàn bộ tang vật bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Thanh Tuấn.

Tang vật thu giữ gồm 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị phát sóng 5G, 16 USB chứa hệ điều hành cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan phục vụ hoạt động lừa đảo.