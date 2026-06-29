Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

TPO - Ngày 29/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Anh - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao quyết định công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Tám - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết.

Ông Bùi Huy Thành - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Lê Ngọc Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm ông Đặng Thế Hiểu - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ông Vương Tôn Kiên - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.