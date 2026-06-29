Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm và kỳ vọng của Chủ tịch FPT

TPO - Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho rằng, trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sắp xếp lại không gian phát triển, Hà Nội đã cất lên một "tiếng nói tuyệt vời" thông qua bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào sáng 29/6, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết, ông vô cùng xúc động khi chứng kiến bức tranh phát triển của Hà Nội trong bản quy hoạch.

Ông Trương Gia Bình bày tỏ: "Tôi tin rằng, đất nước 4.000 năm không tiếc xương máu vì độc lập tự do. Một dân tộc không hận thù, sẵn sàng hướng tới tương lai thì dân tộc đấy phải xứng đáng có một Thủ đô với tầm bay của rồng".

Ông cho rằng, trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sắp xếp lại không gian phát triển, Hà Nội đã cất lên một "tiếng nói tuyệt vời" thông qua bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Nhắc lại hành trình khởi nghiệp của FPT cách đây 38 năm, ông Trương Gia Bình cho biết, khi đó doanh nghiệp chỉ có một nhóm người "không biết công nghệ, không có vốn", làm việc trong gara rộng 14m2 ngay tại nhà, với "một con dấu, không bàn, không ghế". Chủ tịch FPT nhìn nhận, điều FPT luôn ghi nhớ là lòng biết ơn đối với đất nước đã tạo cơ hội để doanh nghiệp được học tập, nghiên cứu, phát triển và vươn ra thế giới. "Từ 14m2 ban đầu, bây giờ chúng tôi có gần 2 triệu mét vuông", ông nói.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết, từ kinh nghiệm đồng hành cùng Hà Nội trong các dự án CNTT trước đây, FPT nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Để hiện thực hóa quy hoạch, FPT hiến kế 2 hành động và cam kết nỗ lực hết sức:

Thứ nhất, đầu tư cho Nguồn nhân lực số và Phổ cập kỹ năng số: FPT mong muốn phối hợp xây dựng khung năng lực số và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nếu chúng ta có hàng triệu người nắm vững và vận dụng AI, công nghệ vào công việc, cuộc sống, Hà Nội sẽ là cái nôi sản sinh ra các công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD.

Thứ hai, đưa Tây Tựu thành "Phòng thí nghiệm sống" (Living in Laboratory) của Hà Nội và xa hơn là khu vực: Chúng tôi sẽ xây dựng dự án Tây Tựu hướng tới một hệ sinh thái kết hợp chặt chẽ giữa "Học tập – Nghiên cứu – Thực nghiệm", mang những công nghệ mới nhất và thu hút các nhà đầu tư, những bộ não công nghệ xuất sắc nhất, nhiều nhân tài trên khắp thế giới trong các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, Bán dẫn, IoT về đây cống hiến cho Hà Nội.

Ông Bình cho khẳng định cam kết của FPT: "Sẽ dành tổng lực về trí tuệ, công nghệ và nguồn lực, đồng hành vô điều kiện cùng Hà Nội để đưa bản quy hoạch này thành hiện thực. Để Thăng Long – Hà Nội luôn tỏa sáng là biểu tượng của Văn hiến – Văn minh – Hiện đại và Hạnh phúc".

Đại biểu tham quan sa bàn 3D quy hoạch Thủ đô 100 năm

Hà Nội có thể trở thành một trong những Thủ đô AI hàng đầu thế giới

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện Tập đoàn NVIDIA cho biết, quy hoạch không chỉ là dấu mốc mở đầu cho 100 năm tiếp theo, mà còn là cơ hội để cùng kiến tạo tương lai của một trong những thủ đô quan trọng của châu Á trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. NVIDIA tự hào được đồng hành cùng Hà Nội trên hành trình đầy ý nghĩa này.

Đại diện Tập đoàn NVIDIA khẳng định NVIDIA Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu &Phát triển NVIDIA Việt Nam (VRDC) đã có những đóng góp trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đó: "Sứ mệnh của chúng tôi rất rõ ràng: góp phần xây dựng tương lai của AI và điện toán tăng tốc, đồng thời phát triển Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo và kỹ thuật AI quan trọng của NVIDIA trên toàn cầu".

Trong một năm qua, VRDC đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn năng lực; mở rộng đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học AI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nhiều nhân tài xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng chuyên gia người Việt trên khắp thế giới trở về đóng góp cho đất nước.

Cụ thể, chỉ trong giai đoạn 2025–2026, NVIDIA Việt Nam tăng trưởng gần 130%, trong khi riêng VRDC tăng trưởng khoảng 90%.

Ngày nay, VRDC đang trực tiếp đóng góp vào những chương trình AI chiến lược nhất của NVIDIA, từ các mô hình nền tảng, hạ tầng AI đến Agentic AI và các sáng kiến Strategic AI cấp quốc gia. Đây là minh chứng rằng đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống AI đẳng cấp thế giới, không chỉ phục vụ Việt Nam mà còn đóng góp cho thế giới.

"Chúng tôi tin rằng Hà Nội đang có một cơ hội đặc biệt — không chỉ ứng dụng AI, mà còn vươn lên trở thành một trong những Thủ đô AI hàng đầu thế giới. Mục tiêu cuối cùng không phải là công nghệ, mà là mang lại dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng chính quyền minh bạch, hiệu quả, phát triển đô thị thông minh, hình thành các ngành công nghiệp mới, nâng cao năng suất lao động và tạo ra nhiều việc làm có giá trị cao", đại diện NVIDIA khẳng định.