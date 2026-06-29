An Giang chuyển 9,4 ha rừng phòng hộ để xây cầu trên tuyến đường ven biển

TPO - HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng 9,4 ha rừng phòng hộ, để triển khai dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển nối An Biên với Rạch Giá. Đây là công trình giao thông trọng điểm, kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế biển và tăng cường kết nối liên vùng.

Ngày 29/6, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), thông qua 19 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có nhiều nghị quyết luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, như lệ phí đăng ký kinh doanh; mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường; chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến công; hỗ trợ người dạy tiếng, chữ dân tộc thiểu số...

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang thống nhất thông qua các nghị quyết.



Đáng chú ý, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 9,4 ha rừng phòng hộ tại Tiểu khu TY, xã Tây Yên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá.

HĐND tỉnh An Giang yêu cầu, việc chuyển mục đích sử dụng rừng chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai.

Dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển An Biên - Rạch Giá có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, triển khai giai đoạn 2025-2029. Công trình dài khoảng 3,5 km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Khi hoàn thành, dự án sẽ khép kín tuyến đường ven biển của tỉnh An Giang, mở rộng không gian phát triển khu vực U Minh Thượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân vùng ven biển.