Nghệ An: Xử phạt nhiều người đào, đãi vàng trái phép

TPO - Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na đã phát hiện 2 nhóm người sử dụng các dụng cụ khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phần rừng phòng hộ trên địa bàn xã Yên Na, Nghệ An.

Ngày 29/6, UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 người đàn ông vì liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Sau khi xuất hiện tin đồn có người nhặt được vàng, nhiều người dân ở xã Yên Na đã vào khe Lúc để tìm kiếm vàng.

Trước đó, trung tuần tháng 6, Tổ công tác Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na (Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương) trong quá trình tuần tra đã phát hiện 2 nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đào đãi, khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phần rừng phòng hộ, tại tiểu khu 574 (thuộc địa bàn xã Yên Na, Nghệ An).

Nhóm đối tượng thứ nhất do ông V.V.T. (SN 1966, trú bản Hạt, xã Yên Na) làm chủ. Các đối tượng đã sử dụng cuốc, xẻng, xà beng và các dụng cụ khác để đào bới, tìm kiếm khoáng sản trái phép tại khu vực lòng khe Lúc, thuộc tiểu khu 574 của rừng phòng hộ. Các đối tượng còn sử dụng 1 máy dò kim loại để tìm kiếm khoáng sản.

Nhóm đối tượng thứ 2 do ông L.V.A. (SN 1977, trú bản Hạt, xã Yên Na) làm chủ. Các đối tượng sử dụng máy dò kim loại, 1 máy bơm nước và các dụng cụ khác để đào bới, đãi tìm khoáng sản trái phép tại khu vực lòng khe Lúc, thuộc tiểu khu 574 của rừng phòng hộ.

Dọc khe Lúc xuất hiện nhiều hố, hang do người dân vào khai thác khoáng sản trái phép để lại.

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na sau đó đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan, đồng thời báo cáo sự việc lên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, chính quyền xã Yên Na để xử lý vụ việc.

Ngày 25/6, căn cứ các tài liệu điều tra của Công an, UBND xã Yên Na đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các ông V.V.T và L.V.A. với số tiền 7,5 triệu đồng/người. UBND xã Yên Na buộc những người này phải khôi phục lại nguyên trạng đất đai ban đầu, cam kết không tái phạm hành vi vi phạm.

Đầu tháng 5, UBND xã Yên Na cũng đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông L.V.K., L.V.L., M.V.V. (trú tại các bản Cặp Chạng, Huồi Pai, xã Yên Na, Nghệ An) do có hành vi đào bới, làm thay đổi hiện trạng bề mặt đất sản xuất nông nghiệp trong khe Lúc.

Theo ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na, sở dĩ người dân trên địa bàn vào khe Lúc khai thác khoáng sản trái phép vì trước đó xuất hiện tin đồn có người nhặt được vàng sa khoáng. Đặc biệt, thượng nguồn khe Lúc là vùng núi Pu Phen, nơi một thời là điểm nóng của “vàng tặc”. Vùng núi Pu Phen cũng là nơi từng có doanh nghiệp được cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản vàng. Vì vậy, khi tin đồn lan truyền, người dân tin đó là thật nên một số đã vào khe Lúc để đào bới, tìm kiếm vàng.

Xã Yên Na sau đó lập tổ liên ngành chốt chặn, kiểm tra nên không còn tình trạng người dân vào khai thác khoáng sản trái phép.

Sau khi xuất hiện tình trạng trên, xã Yên Na đã lập tổ liên ngành dựng lán trại chốt chặn để tuần tra, kiểm soát, xử lý người dân vào khai thác khoáng sản trái phép.

“Sau nửa tháng lập chốt, không còn phát hiện tình trạng người dân vào khe suối để khai thác nữa. Ít ngày nữa, khi tình hình ổn, tổ liên ngành sẽ rút ra ngoài”, ông Thiện nói và cho biết, người dân trên địa bàn xã cũng đã được ký cam kết không vào khe suối để khai thác khoáng sản trái phép.