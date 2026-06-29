Xảy ra liên tiếp 2 vụ sạt lở bờ sông tại Đồng Tháp

TPO - Rạng sáng 29/6, địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông tại xã Hội Cư và Thanh Hưng, làm chia cắt tuyến đường giao thông, đe dọa trực tiếp đến tài sản của người dân.

Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 29/6, tuyến đường giao thông bờ Tây kênh 28, đoạn qua ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư (Đồng Tháp) bất ngờ sụp xuống sông. Đoạn sạt lở dài hơn 20m, kéo một đoạn đường nhựa xuống nước, sát vào chân vườn của người dân. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 3 hộ dân.

Sạt lở cuốn phăng toàn bộ mặt đường nhựa xuống sông tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau đó, vào khoảng 1h30 cùng ngày, sạt lở lại xảy ra trên tuyến đường bờ Nam sông Cái Lân, đoạn qua ấp 12, xã Thanh Hưng (Đồng Tháp). Chiều dài đoạn sạt lở hơn 40m, cuốn trôi hơn một nửa mặt đường rộng 4m xuống lòng sông. Vị trí sạt lở vẫn tiếp tục xuất hiện hàm ếch, vết nứt, nguy cơ sạt lở thêm.

Trước mắt, địa phương đã cử lực lượng khảo sát hiện trạng, tiến hành các biện pháp cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Trong sáng ngày 29/6, ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở NN&MT Đồng Tháp đã trực tiếp đến kiểm tra, khảo sát các điểm nóng sạt lở. Trước mắt, ông Thịnh đề nghị chính quyền xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời tài sản, công trình đến khu vực an toàn.

Ông Thịnh cũng yêu cầu địa phương tổ chức gia cố tạm các điểm xung yếu, để ngăn sạt lở sâu thêm, cử lực lượng túc trực 24/24 giờ tại hiện trường để theo dõi và sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất. Đồng thời, vận động người dân mở lối đi tạm, khảo sát các điểm nguy cơ sạt lở cao để có phương án ứng phó, xử lý chủ động từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo Sở NN&MT Đồng Tháp kiểm tra sạt lở tại xã Thanh Hưng.

Về lâu dài, ông Nguyễn Đức Thịnh đề nghị, địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, làm rõ nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp khắc phục căn cơ để trình tỉnh xem xét quyết định.