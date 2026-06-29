Thông tin mới về đợt mưa lớn ở miền Bắc

TPO - Mưa bắt đầu từ chiều tối và đêm 29/6, kéo dài đến ngày 1/7. Mưa lớn nhất ở khu vực vùng núi và trung du có thể vượt 300mm, khu vực đồng bằng có thể vượt 200mm. Lũ có thể lên báo động 1-2 trên nhiều hệ thống sông.

Ngày hôm nay (29/6), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 29/6 có nơi trên 50mm như Phình Hồ (Quảng Ninh) 73.6mm, Tả Phìn 1 (Điện Biên) 68.6mm, Chiến Phố (Tuyên Quang) 62.8mm, Km22 (Sơn La) 58.6mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 53.4mm.

Dự báo, từ chiều tối 29/6 đến ngày 1/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn nhất tập trung tại các địa phương gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thời gian này mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Dự báo miền Bắc đón mưa lớn từ chiều tối và đêm 29/6 đến ngày 1/7.

Dự báo xa hơn, vào đêm 1/7, mưa lớn còn tiếp tục ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 2/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần ở miền Bắc.

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, hôm nay (29/6), mực nước trên một số sông tại tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh đang lên, riêng thượng lưu sông Thương tại trạm Cầu Sơn và sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang trên mức báo động (BĐ) 1.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ dâng từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Lũ lên cũng gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, chiều tối và tối 29/6, tỉnh Nghệ An, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.