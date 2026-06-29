Đạp xe từ Kon Tum về Nghệ An, cụ ông 75 tuổi nuôi hy vọng tìm hai anh liệt sĩ

TPO - Ở tuổi 75, ông Hồ Xuân Trường đạp xe gần 800km từ Kon Tum về Nghệ An để lấy mẫu ADN, mang theo hy vọng sau hơn nửa thế kỷ sẽ tìm được thông tin về hai người anh đã hy sinh.

Ngày 29/6, Thiếu tá Hồ Kiên Trung - Phó Trưởng Công an xã Quỳnh Phú (Nghệ An), cho biết, địa phương đã bố trí 4 chuyến xe đưa 421 thân nhân của 359 liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại phường Tân Mai, cách địa phương khoảng 20km.

Trong số những người đăng ký tham gia có ông Hồ Xuân Trường (75 tuổi). Để kịp về quê lấy mẫu trong đợt cao điểm này, ông đã đạp xe gần 800km từ Kon Tum về Nghệ An trong suốt ba ngày.

“Chiều 27/6, chúng tôi gọi hỏi thì bác nói đã đến Hà Tĩnh. Ai cũng bất ngờ vì quãng đường quá xa. Đơn vị ngỏ ý bố trí xe vào đón nhưng bác nhất quyết từ chối, nói vẫn đủ sức tự đạp xe về quê”, Thiếu tá Trung chia sẻ.

Sau khi xác thực thông tin, ông Hồ Xuân Trường được lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ.

Ông Trường quê ở xã Quỳnh Thuận (nay là xã Quỳnh Phú). Từ năm 2009, ông theo con cháu vào Kon Tum sinh sống. Khi biết Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, ông quyết định trở về quê bằng xe đạp.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nước uống và thực phẩm cho hành trình, ông mới nhận được sự đồng ý của các con, cháu.

Rạng sáng 25/6, ông xuất phát theo quốc lộ 14. Nhờ nhiều năm duy trì thói quen đạp xe địa hình, người đàn ông 75 tuổi vẫn giữ được thể lực tốt.

“Tôi chỉ dừng lại để ăn và ngủ. Đêm 26/6 đã đến Hà Tĩnh, hôm sau tiếp tục về Nghệ An. Trời nắng rất gắt nhưng nghĩ đến việc kịp lấy mẫu ADN thì lại có thêm động lực”, ông Trường kể.

Động lực giúp ông vượt quãng đường gần 800km không chỉ là niềm đam mê đạp xe, mà còn là tâm nguyện nhiều năm nay của cả gia đình.

Gia đình ông có bốn anh em trai. Ba người lên đường nhập ngũ, nhưng chỉ một người trở về. Anh cả là liệt sĩ Hồ Văn Hữu hy sinh năm 1964 tại chiến trường miền Nam; người anh kế là liệt sĩ Hồ Văn Lập hy sinh năm 1972 tại Quy Nhơn.

Xã Quỳnh Phú bố trí 4 chuyến xe đưa 421 thân nhân của 359 liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.



Sau chiến tranh, cuộc sống khó khăn khiến gia đình không có điều kiện đi tìm hài cốt hai liệt sĩ. Cha mẹ ông đến cuối đời vẫn đau đáu mong ngày đón các con về quê hương.

Khi điều kiện kinh tế khá hơn, ông Trường nhiều lần lần theo những manh mối ít ỏi còn lại. Có thời điểm, ông xác định được nơi anh trai Hồ Văn Hữu hy sinh ở địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ và trực tiếp tìm đến. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết khu vực này từng bị bom đánh phá dữ dội nên việc xác định vị trí chôn cất gần như không còn khả năng. Dẫu nhiều lần trở về trong tiếc nuối, ông chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Khi biết lực lượng chức năng triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông quyết định trở về quê bằng mọi giá.

“Anh trai tôi cũng đã mất, giờ trong gia đình chỉ còn mình tôi là thân nhân trực hệ của hai liệt sĩ. Tôi chỉ mong việc lấy mẫu ADN sẽ giúp gia đình có thêm hy vọng tìm được các anh sau hơn nửa thế kỷ xa cách”, ông Trường xúc động.

Công an xã Quỳnh Phú hỗ trợ người dân đến lấy mẫu ADN.

Theo kế hoạch, từ ngày 25/6 đến 1/7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm thu nhận hơn 22.200 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Việc lấy mẫu được tổ chức tại 7 điểm gồm: Trường Vinh, Đại Đồng, Diễn Châu, Đô Lương, Tương Dương, Tân Mai và Quỳ Hợp, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình trên cả nước.