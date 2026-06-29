Thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái Quân khu 7

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Sơn - Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu), cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các địa phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan chức năng Quân khu 7…

Trung tướng Lê Xuân Thế phát biểu chỉ đạo.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái được thành lập theo Quyết định số 1336/QĐ-TM ngày 27/5/2026 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, là đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của chiến tranh hiện đại; phù hợp với phương thức tiến hành chiến tranh mới. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Quân khu và Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quân khu 7 chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tiểu đoàn Phương tiện không người lái.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Thế cho biết, từ đặc điểm và yêu cầu xây dựng Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu nói riêng trong tình hình mới, việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái thuộc Bộ Tham mưu Quân khu là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, tạo nền tảng để Quân khu xây dựng lực lượng tác chiến công nghệ cao, nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, quản lý vùng trời, vùng biển, nắm tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường khả năng chỉ huy hiệp đồng, xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh; phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, “cứu hộ, cứu nạn” trên địa bàn...

Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để Quân khu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ quân sự hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ cao; từng bước tiếp cận và làm chủ các loại trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

Lãnh đạo Quân khu 7 và các đại biểu dâng hương viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Tôi tin tưởng Tiểu đoàn Phương tiện không người lái sẽ nhanh chóng trưởng thành, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng lực lượng tác chiến công nghệ cao của Quân khu; tiếp tục phát huy truyền thống: Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng" của Lực lượng vũ trang Quân khu", Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Quân khu 7 cũng đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tiểu đoàn Phương tiện không người lái. Tiểu đoàn phương tiện không người lái, sau thành lập đóng quân tại phường Tam Long (TPHCM).