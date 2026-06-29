Nga tấn công dồn dập các cửa ngõ của 'vành đai pháo đài' Ukraine

TPO - Nga đang tiến sâu vào Kostiantynivka, một cứ điểm quan trọng trong "vành đai pháo đài" của Ukraine ở phía đông, ngay cả khi những bước tiến của lực lượng Nga trên phần còn lại của chiến tuyến dài 1.200 km phần lớn đã bị đình trệ.

Kostiantynivka là khu định cư cực nam trong bốn khu định cư trọng điểm tạo thành tuyến phòng thủ then chốt trong nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững vùng Donetsk.

Giao tranh đã bắt đầu lan vào thành phố. Các nhóm nhỏ binh lính Nga đang cố gắng xâm nhập từ vùng ngoại ô, cho thấy các hoạt động cận chiến có thể sẽ diễn ra sau đó.

Việc thúc đẩy tiến trình này nhấn mạnh lợi thế về nhân lực bền vững của Mátxcơva, ngay cả khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung của Ukraine vào hệ thống hậu cần đã làm suy yếu khả năng chiến đấu của Nga, các nhà phân tích cho biết.

"Tác động của các cuộc tấn công tầm trung từ Ukraine không đủ lớn để buộc Nga phải tạm dừng cuộc tấn công của họ”, chuyên gia Emil Kastehelmi thuộc nhóm phân tích xung đột Black Bird ở Phần Lan cho biết. "Vì vậy, mặc dù Nga đang chịu tổn thất ngày càng nặng nề ở hậu phương, họ vẫn có thể tiếp tục các cuộc tấn công, ít nhất là ở một số khu vực nhất định".

Việc kiểm soát Kostiantynivka sẽ cung cấp cho quân đội Nga một chỗ đứng vững chắc để tiến về phía bắc dọc theo vành đai pháo đài.

Nhưng bất kỳ cuộc tiến công nào cũng có thể sẽ kéo dài và gây thiệt hại nặng nề đối với lực lượng Nga, tương tự những cuộc bao vây tốn kém khác đối với các thành phố phía đông như Pokrovsk và Avdiivka.

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga phải kiểm soát toàn bộ Donetsk trước khi chiến dịch kết thúc. Ukraine vẫn nắm giữ khoảng 1/5 diện tích khu vực này sau hơn bốn năm giao tranh.

Tuần trước, Tổng thống Putin nói rằng Nga sắp giành được Kostiantynivka, nơi có dân số gần 70.000 người trước chiến tranh, nay đã giảm xuống còn khoảng 2.000 người.

Trả lời báo giới Ukraine, các chỉ huy cấp cao của Quân đoàn 19 Kiev bác bỏ tuyên bố này là phóng đại và nói rằng quân đội Ukraine đang loại bỏ những nhóm nhỏ lực lượng Nga.

Thiếu tướng Viktor Nikoliuk, người đứng đầu bộ chỉ huy tác chiến phía đông của Ukraine, nói với đài truyền hình Ukraine hôm 25/6, rằng Kostiantynivka có thể cầm cự được với lực lượng và nguồn lực hiện tại.

Dù tình hình chiến thuật đang xấu đi đối với Ukraine, nhưng các cuộc xâm nhập của Nga không đủ để tạo ra "một bước đột phá tác chiến nhanh chóng", Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết trong một đánh giá ngày 23/6.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Nga nhằm bao vây thành phố bằng các cuộc tấn công gọng kìm đang làm tăng dần chi phí phòng thủ cho Kiev, nhà phân tích người Ukraine Ruslan Mykula, thuộc nhóm lập bản đồ nguồn mở DeepState, cho biết.

"Sẽ phải đưa ra lựa chọn: hoặc liều lĩnh hoặc rút lui”, ông nói. "Và hiện tại, mức độ nguy hiểm đang tăng lên từng ngày."

Chuyên gia Kastehelmi nhận định, việc thành phố thất thủ “dường như chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Quân đội Nga cũng đang tiến sâu vào phía bắc của vành đai pháo đài, đe dọa các thành phố Sloviansk và Kramatorsk bằng các cuộc tấn công trên không và bằng máy bay không người lái.

Các tuyến đường tiếp tế của Ukraine đang chịu áp lực liên tục, với pháo binh, máy bay không người lái và bom dẫn đường đang tấn công cơ sở hạ tầng dọc theo con đường phía bắc từ Kostiantynivka, binh lính trong khu vực cho biết.

Những thắng lợi nhỏ nhoi của Nga xung quanh Kostiantynivka diễn ra bất chấp những áp lực ngày càng gia tăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các tuyến đường tiếp tế đến và đi từ Crimea, cũng như các cuộc tấn công tầm xa vào ngành dầu mỏ.

Trên chiến trường rộng hơn, lực lượng Nga dường như bị dàn trải quá mức và các cuộc tấn công ở tiền tuyến thường chỉ có một số ít binh sĩ tham gia, theo Mykula - nhà phân tích người Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, người đứng đầu chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin - cho biết, chiến dịch giành thêm các thành phố của Nga vẫn đang tiếp diễn. Do đó, “việc bàn luận xem điều này diễn ra nhanh hay chậm không thực sự quan trọng”.