Trung Quốc lần đầu công bố video vận tải cơ Y-20 tiếp nhiên liệu, nạp tên lửa

TPO - Truyền thông Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) lần đầu công bố đoạn video ghi lại các hoạt động tiếp nhiên liệu trên không và vận chuyển tên lửa của dòng máy bay vận tải chiến lược Y-20, hé lộ những năng lực ít được công khai.

Đoạn video do China Bugle - kênh truyền thông chính thức của PLA phát hành nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Y-20 chính thức được đưa vào biên chế Không quân Trung Quốc. Mở đầu video là hình ảnh ba phiên bản thuộc dòng Y-20 gồm: Y-20A, Y-20B và máy bay tiếp nhiên liệu YU-20 đỗ cạnh nhau trên đường băng.

Bên cạnh những cảnh quay cận cảnh động cơ phản lực cánh quạt WS-20 do Trung Quốc phát triển, video lần đầu ghi lại cảnh YU-20 tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay ném bom H-6N cũng như quá trình nạp tên lửa đất đối không.

Y-20 được Trung Quốc đưa vào biên chế ngày 6/7/2016 và sau một thập kỷ phát triển từ một mẫu máy bay vận tải đơn lẻ thành dòng sản phẩm gồm: Y-20A, Y-20B và YU-20. Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), dòng máy bay này đã thực hiện các chuyến bay tới hơn 40 quốc gia trên bốn châu lục.

Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, việc Y-20B được trang bị động cơ WS-20 sản xuất trong nước giúp nâng cao đáng kể khả năng sản xuất hàng loạt, tính sẵn sàng chiến đấu và khả năng tích hợp nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Sức mạnh vượt trội

Đoạn video được công bố nhấn mạnh năng lực chuyên chở của Y-20. Máy bay có thể vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A, ba xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ, các bệ phóng tên lửa phòng không, thậm chí cả tàu thăm dò Chang'e-6. Theo lời giới thiệu trong video, gần như mọi loại khí tài trên bộ, trên không và dưới nước đều có thể được vận chuyển bằng Y-20.

Ông Zhang Jun She - chuyên gia quân sự Trung Quốc, cho biết, đây là lần đầu tiên hình ảnh chính thức về Y-20 vận chuyển tên lửa đất đối không được công bố. Theo ông, Y-20B hiện là máy bay vận tải hạng nặng tiên tiến nhất do Trung Quốc phát triển.

So với Y-20A, phiên bản Y-20B được nâng cấp toàn diện về hệ thống động cơ và nhiều hệ thống khác, giúp cải thiện đáng kể tốc độ, tầm hoạt động và khả năng mang tải. Điều này cho phép máy bay triển khai nhanh các hệ thống phòng không hạng nặng như HQ-9B, qua đó nâng cao năng lực tác chiến đa lĩnh vực của Không quân PLA.

Một điểm đáng chú ý khác trong video là khả năng tiếp nhiên liệu trên không của YU-20. Đoạn video cho thấy máy bay có thể tiếp nhiên liệu cho nhiều loại chiến đấu cơ như J-20, J-16, J-15, J-35 và đặc biệt là máy bay ném bom H-6N.

Theo các chuyên gia, việc H-6N được tiếp nhiên liệu trên không giúp mở rộng đáng kể bán kính chiến đấu và thời gian hoạt động. Trong khi đó, YU-20 có thể tăng gấp nhiều lần phạm vi tác chiến của lực lượng không quân, phục vụ các nhiệm vụ trên biển hoặc các khu vực xa đất liền.

Những hình ảnh cận cảnh động cơ WS-20 cũng được xem là điểm nhấn quan trọng. Đây là động cơ phản lực cánh quạt do Trung Quốc phát triển, thay thế động cơ nhập khẩu từng được sử dụng trên các phiên bản Y-20 đầu tiên.

Theo phi công Jin Jian của Không quân PLA, động cơ mới giúp Y-20B mạnh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng điều khiển và độ linh hoạt trong quá trình vận hành.

Nhiệm vụ mở rộng

Ngoài nhiệm vụ vận tải, các chuyên gia cho rằng Y-20B còn có khả năng phát triển thành nhiều biến thể khác nhau nhờ thiết kế mô-đun. Máy bay có thể nhanh chóng chuyển đổi thành máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay cảnh báo sớm hoặc máy bay tác chiến điện tử, giúp mở rộng đáng kể vai trò trong các chiến dịch quân sự.

Không chỉ phục vụ mục đích quốc phòng, Y-20 còn được Trung Quốc sử dụng trong các hoạt động nhân đạo và cứu trợ quốc tế.

Ở phần cuối video, truyền thông Trung Quốc còn lồng ghép hình ảnh thoáng qua về một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, rằng YU-20 có thể sẽ đảm nhiệm vai trò tiếp nhiên liệu cho các tiêm kích thế hệ mới trong tương lai.