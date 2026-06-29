Hai ‘ông lớn’ Hàn Quốc chi 518 tỷ USD xây ‘đế chế’ chip AI

TPO - Ngày 29/6, hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix cho biết sẽ đầu tư tổng cộng 800.000 tỷ won (khoảng 518 tỷ USD) để xây dựng khu tổ hợp sản xuất chip mới tại vùng tây nam nước này, nhằm tận dụng làn sóng bùng nổ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Lee Jae Myung cùng lãnh đạo tập đoàn Samsung (bìa phải) và SK Hynix tại lễ công bố kế hoạch. (Ảnh: AP)

Tổng thống Lee Jae Myung cùng lãnh đạo hai doanh nghiệp công bố kế hoạch trên, theo chiến lược của chính phủ nhằm mở rộng đầu tư ra ngoài vùng thủ đô Seoul.

Khu vực tây nam được Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt ưu tiên, do thiếu các trung tâm công nghiệp lớn và phát triển kinh tế chậm hơn những vùng khác. Đây cũng là địa bàn có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ của Tổng thống Lee.

Samsung và SK Hynix - hiện sản xuất khoảng 2/3 lượng chip nhớ của thế giới, cho biết mỗi công ty sẽ xây dựng hai nhà máy chế tạo chip tại vùng tây nam, mở rộng quy mô sản xuất bên cạnh các tổ hợp hiện có ở tỉnh Gyeonggi.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong cho biết, các nhà máy mới của tập đoàn sẽ được xây dựng tại TP. Gwangju, nơi một căn cứ không quân dự kiến sẽ phải di dời.

Hai công ty chưa công bố thời điểm hoàn thành các nhà máy mới. Chủ tịch SK Hynix Chey Tae-won cho biết đây sẽ là dự án quy mô rất lớn, đòi hỏi diện tích đất rộng cùng nguồn điện, nước và lực lượng lao động tay nghề cao.

Ông cho biết SK Hynix đã mất 9 năm để xây dựng cụm sản xuất bán dẫn lớn tại tỉnh Gyeonggi. Tuy nhiên, công ty vẫn cần mở rộng đáng kể năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu.

Các quan chức chính phủ bác bỏ lo ngại khu vực tây nam không đủ điện và nước để vận hành các nhà máy bán dẫn quy mô lớn. Theo họ, lợi thế về năng lượng tái tạo sẽ giúp các hãng chip Hàn Quốc nâng cao khả năng cạnh tranh, trong bối cảnh thế giới ngày càng gây sức ép buộc doanh nghiệp sử dụng các nguồn điện sạch.

Samsung và SK Hynix đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong những tháng gần đây, khi làn sóng đầu tư toàn cầu vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI thúc đẩy mạnh nhu cầu chip nhớ. Các quan chức và chuyên gia dự báo nhu cầu này sẽ tiếp tục tăng, khi AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong robot công nghiệp và xe tự hành.

Theo đánh giá của họ, các tổ hợp sản xuất hiện nay tại tỉnh Gyeonggi có thể sớm đạt công suất tối đa.

Tại sự kiện, Chính phủ Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch xây dựng hệ sinh thái bán dẫn trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các trung tâm sản xuất hiện có ở khu vực đông nam sẽ mở rộng sản xuất linh kiện và vật liệu bán dẫn; khu vực Chungcheong sẽ chuyên về đóng gói chip, trong khi các trung tâm dữ liệu sẽ được xây dựng trên khắp cả nước.

“Chúng ta phải xây dựng những nền tảng cốt lõi của trí tuệ nhân tạo nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chất bán dẫn, AI vật lý và các trung tâm dữ liệu AI sẽ là ba trụ cột cho bước nhảy vọt lớn tiếp theo của chúng ta”, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh.