Cháy lớn tại bãi đậu tàu thuyền ở Gia Lai

TPO - Một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi đậu tàu thuyền ở khu vực giáp ranh giữa phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai), làm hư hỏng nhiều tàu thuyền đang neo đậu.

Hiện trường vụ cháy. Clip: Hoàng Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 29/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi đậu tàu thuyền nằm ở khu vực giáp ranh giữa phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, nhiều tàu thuyền neo đậu liền kề được khẩn trương di dời đến khu vực an toàn để ngăn ngọn lửa lan rộng và hạn chế thiệt hại.



Đám cháy bùng phát dữ dội khu vực tàu thuyền neo đậu. Ảnh: Hoàng Lợi.

Các lực lượng được huy động đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: Minh Phụng.

Nhiều chiếc tàu trong khu vực neo đậu bị cháy. Ảnh: Minh Phụng.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, đến hiện tại, đám cháy cơ bản được khống chế. Phần lớn tàu thuyền tại khu vực xảy ra cháy là của ngư dân ở xã khác đưa đến neo đậu, không thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông.

Thống kê sơ bộ có khoảng 10-12 chiếc tàu bị cháy. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê số lượng tàu thuyền bị ảnh hưởng, đồng thời xác minh nguyên nhân vụ cháy.