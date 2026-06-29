Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa chùa

TPO - Bé trai 2 tháng tuổi được đội mũ vải trắng, để trong chậu nhựa, bị người thân bỏ rơi trước cửa Chùa Hoàng Liên, ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Chiều 29/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Hoàng Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết, địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà chùa vào sáng cùng ngày.

Theo lãnh đạo xã Yên Bình, khoảng 3h sáng ngày 29/6, Sư bác Diệu Tịnh (tên thật Hoàng Thị Hạnh, SN 1997, trú tại Chùa Minh Pháp, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) phát hiện một 1 chậu nhựa màu xanh để trước cửa Chùa Hoàng Liên (thôn 8, xã Yên Bình), bên trong có 1 bé trai (mặc quần vàng, áo màu trắng, đội mũ vải trắng), cùng một số đồ dùng và 1 mảnh giấy ghi tên cháu bé là Đào Tuấn Khôi, sinh ngày 5/4/2026.

Kiểm tra sơ bộ, xác định cháu là bé trai, khoảng 2 tháng tuổi, nặng 5kg, sức khoẻ bình thường. Lá thư kèm theo ghi nội dung: Mẹ cháu bé là sinh viên, không có điều kiện nuôi con, nhờ nhà chùa chăm sóc hoặc trao cho gia đình nào thực lòng muốn nhận cháu.

Bé trai bị bỏ rơi thời điểm phát hiện. Ảnh UBND xã Yên Bình cung cấp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Yên Bình đã lập biên bản trẻ bị bỏ rơi, đồng thời lập biên bản giao tạm thời cho Chùa Hoàng Liên chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé từ 9h30 ngày 29/6 và có trách nhiệm đảm bảo về chế độ dinh dưỡng, sức khoẻ và đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Chiều cùng ngày, UBND xã Yên Bình ra thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của bé trai bị bỏ rơi trên. Theo văn bản, trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé đến nhận lại, đề nghị mang theo giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ chứng minh mối quan hệ đến UBND xã Yên Bình để xem xét, giải quyết theo quy định.

Hết thời hạn nêu trên, nếu không có người đến nhận, UBND xã Yên Bình sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.