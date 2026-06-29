Rước dâu kiểu lạ trên Quốc lộ 1A: 3 xe bị tịch thu, phạt hơn 33 triệu đồng

TPO - Đoàn xe mô tô 3 bánh kê ghế lên thùng và chở người đi đưa dâu trên Quốc lộ 1A vừa bị Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp lập biên bản, xử phạt hành chính tổng cộng hơn 33 triệu đồng, tịch thu 3 phương tiện.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc xác minh, ra quyết định xử phạt với tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh chở đoàn đưa dâu vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đoàn xe ba bánh đưa dâu lưu thông trên Quốc lộ 1. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội loan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe ba bánh lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp. Clip ghi lại cảnh đoàn xe chở người đi đưa dâu, chở người trên thùng xe có xếp ghế, một số người còn nhún nhảy, hát hò. Số người ngồi trên thùng xe đều không đội mũ bảo hiểm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đơn vị liên quan xác minh, mời các tài xế liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 4 tài xế lái xe 3 bánh trong clip đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cảnh sát giao thông quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Văn Mười Hai (48 tuổi), Đặng Tấn Việt (25 tuổi) và Đặng Văn Sơn (47 tuổi), mỗi người bị phạt 10,7 triệu đồng, vì các lỗi không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe; cả 3 xe do 3 tài xế này điều khiển đều không có giấy tờ hợp lệ, nên bị tịch thu xe.

Với tài xế Hầu Phi Cường (53 tuổi), với lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nên bị phạt hành chính 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, cả 4 tài xế trên mỗi người bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.