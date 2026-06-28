Xe điện Ferrari ‘cháy hàng’ ngay khi ra mắt Trung Quốc

TPO - Toàn bộ 88 chiếc Ferrari Luce đầu tiên dành cho thị trường Trung Quốc được cho là đã bán hết, qua đó cho thấy sức hút khổng lồ của dòng sedan điện mới này.

Sau khi ra mắt tại Ý hồi cuối tháng 5, Ferrari đã chính thức giới thiệu mẫu sedan thuần điện Luce tại Trung Quốc với giá niêm yết 3,988 triệu nhân dân tệ (khoảng 15,4 tỷ đồng). Đây cũng là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu 'Ngựa chồm'.

Đáng chú ý, toàn bộ 88 suất phân bổ đầu tiên dành cho thị trường tỷ dân đã được bán hết, theo Carnewschina. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Ferrari đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Ferrari ra mắt mẫu xe điện Luce tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Tại Trung Quốc, mức giá của Luce thấp hơn khoảng 7% so với giá bán tại châu Âu (550.000 euro, tương đương khoảng 16,4 tỷ đồng). Đây là động thái định giá bất ngờ khi so sánh với mẫu grand tourer Ferrari Amalfi tiêu chuẩn, vốn có giá sau thuế tại Trung Quốc cao hơn so với ở Anh.

Trước thời điểm ra mắt, từng xuất hiện tin đồn cho rằng Luce là một phép thử lòng trung thành của Ferrari, có thể cho phép khách hàng tiếp cận với các mẫu xe giới hạn nếu mua chiếc sedan điện Luce. Tuy nhiên, lãnh đạo của Ferrari đã bác bỏ thông tin trên.

Nếu xét thuần về thông số kỹ thuật, Luce khó cạnh tranh với các mẫu xe điện hiệu suất cao nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, Ferrari không định vị Luce như một siêu xe thuần hiệu năng.

Hãng xem đây là mẫu grand tourer 5 chỗ hướng đến trải nghiệm, phong cách sang trọng và đẳng cấp. Chiếc Luce nhắm vào phân khúc dành cho giới siêu giàu - nhóm khách hàng tìm kiếm những chiếc xe độc quyền để khẳng định địa vị.

Tạp chí Speedsters nhận định rằng với việc có thể chi ra 4 triệu nhân dân tệ để mua xe, những chủ sở hữu Ferrari Luce thuộc nhóm 1% người giàu nhất Trung Quốc.

Dù ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ về công nghệ và hiệu suất với mức giá cạnh tranh hơn, nhưng đây có thể không phải là yếu tố mà nhóm khách hàng siêu giàu đang tìm kiếm.

Câu hỏi đặt ra là liệu các thương hiệu nội địa Trung Quốc có thể chuyển hóa ưu thế về mặt kỹ thuật thành giá trị cảm xúc và sức hút thương hiệu – điều mà những cái tên như Ferrari đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ hay không?