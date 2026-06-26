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Xe

Dự kiến không cấm xe xăng, chọn phương tiện nào để chinh phục giao thông Thủ đô

P.V

Vừa qua, Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 vừa được UBND Thành phố Hà Nội đưa ra, trong đó không đặt ra phương án cấm hoàn toàn xe máy chạy xăng. Đáng chú ý, Đề án mới cũng khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình do Chính phủ và thành phố ban hành.

Hạn chế xe máy xăng là xu hướng trong tiến trình đô thị

Áp lực về ô nhiễm không khí và mật độ phương tiện tại các đô thị lớn khiến bài toán giảm phát thải trong giao thông là bắt buộc, đồng thời được quy hoạch như một định hướng dài hạn. Vì vậy, tại Hà Nội, đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 đã được UBND Thành phố trình lên và đề nghị ban hành.

Theo chủ trương mới, định hướng rõ ràng cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 là thí điểm vùng phát thải thấp, chuyển từ phương án "cấm" sang "khuyến khích hạn chế hoạt động". Đồng nghĩa với việc khu vực lõi nội đô vẫn cho phép xe xăng hoạt động theo lịch trình được cân nhắc. Cùng với đó, thành phố cũng khuyến khích người dân chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch với mục tiêu dài hạn hướng đến năm 2030.

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Các phương tiện chạy xăng vẫn chưa bị cấm hoàn toàn trong khu vực lõi nội đô

Các biện pháp kiểm soát phương tiện phát thải theo đó cũng sẽ được triển khai theo từng giai đoạn cụ thể. Quy hoạch mới này giúp người dân và thị trường có thêm thời gian để chủ động thích ứng với xu hướng giao thông xanh. Do đó, các phương tiện có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng đô thị. Tiêu biểu cho xu hướng chuyển dịch này là các mẫu xe ứng dụng công nghệ Hybrid hiện đại, có thể kể đến như Yamaha GEAR 125 Hybrid.

Yamaha GEAR 125 Hybrid - xe tay ga thế hệ mới cho giải pháp quy hoạch tương lai

Sự xuất hiện của công nghệ lai điện (hybrid) được xem là chìa khóa giúp gỡ rối bài toán hạ tầng và tiêu chuẩn môi trường tại các thành phố lớn. Đi đầu trong phân khúc này, Yamaha GEAR 125 Hybrid là mẫu xe tay ga phổ thông đầu tiên của Yamaha được trang bị công nghệ Blue Core Hybrid. Khối động cơ là sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, giúp tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời giảm tải trực tiếp cho động cơ đốt trong khi di chuyển.

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Yamaha GEAR 125 Hybrid là mẫu xe tay ga phổ thông đầu tiên sở hữu công nghệ Blue Core Hybrid

Theo thông tin từ hãng, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100 km, giúp hạn chế chi phí vận hành trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, dòng xe này có thể thích ứng tốt với xăng sinh học E10 trên thị trường, góp phần giảm lượng khí thải độc hại và phù hợp với các quy chuẩn giao thông xanh đang được triển khai.

Nhằm tối ưu hóa năng lượng khi đi lại trong phố, xe được trang bị tính năng Power Assist hỗ trợ lực kéo trong tối đa 3 giây khi khởi hành. Tính năng này giúp giảm tải cho động cơ ở thời điểm xe tiêu hao nhiên liệu cao nhất khi bắt đầu tăng tốc từ trạng thái dừng. Chiếc xe cũng được trang bị hệ thống Smart Motor Generator (SMG), giúp quá trình khởi động diễn ra nhanh và êm ái hơn. Đi kèm với đó là hệ thống Stop & Start System trên phiên bản Cao cấp (DX) giúp cắt giảm tối đa lượng nhiên liệu lãng phí.

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Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ người dùng

Yếu tố an toàn khi di chuyển cũng được nhà sản xuất chú trọng thông qua việc trang bị hệ thống phanh UBS trên phiên bản Cao cấp (DX). Hệ thống này hỗ trợ phân bổ đều lực phanh giữa hai bánh, nâng cao sự ổn định và cân bằng cho xe khi người lái xử lý các tình huống bất ngờ.

Ngoài các cải tiến về vận hành, Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu những tiện ích hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Phiên bản Cao cấp (DX) được tích hợp hệ thống khóa thông minh Smart Key tiện lợi và ứng dụng kết nối Y-On trên điện thoại để quản lý xe dễ dàng hơn.

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Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu ngoại hình thể thao và nhiều tiện ích độc đáo

Theo nhà sản xuất, bảo dưỡng định kỳ là yếu tố quan trọng giúp động cơ Hybrid duy trì hiệu suất vận hành ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng. Yamaha khuyến nghị người dùng nên sử dụng dầu nhớt Yamalube đặc chế riêng cho động cơ Hybrid của hãng trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh việc giới thiệu giải pháp di chuyển mới, Yamaha Motor Việt Nam hiện đang tổ chức chương trình Minigame "GEAR UP MÙA BÓNG, NÓNG CÙNG THỂ THAO - SĂN QUÀ CỰC ĐÃ" trên trang fanpage chính thức. Đồng hành cùng các trận cầu trên sóng truyền hình, độc giả có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị như tai nghe không dây chống ồn Sony cùng các set quà tặng thời trang độc quyền từ thương hiệu khi tham gia săn khoảnh khắc TVC của Yamaha GEAR 125 Hybrid.

Tham khảo thêm thông tin về Yamaha GEAR 125 Hybrid tại: https://ymhvn.com/7_Yamaha_Gear125Hybrid

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P.V
#xe xăng #giao thông Hà Nội #xe hybrid #môi trường #đô thị xanh #biện pháp giảm ô nhiễm

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