Sôi động phân khúc xe máy điện

TPO - Tháng 6 chứng kiến các nhà sản xuất xe máy điện trong nước đồng loạt thực hiện các bước đi chiến lược để gia tăng sức ảnh hưởng trên thị trường, từ Yadea, Honda cho đến VinFast.

Năm 2026 chứng kiến sự tăng tốc của các hãng xe máy điện như VinFast, Yadea, Dat Bike với nhiều chương trình ra mắt sản phẩm, khuyến mãi và nhiều kế hoạch liên quan nhằm tăng sức ảnh hưởng trên thị trường.

Honda cũng không đứng ngoài cuộc khi mới đây đã bổ sung thêm một mẫu xe máy điện mới vào đội hình là UC3. Dòng xe này giá niêm yết từ 80-81,4 triệu đồng (thuế VAT 10%).

Nhưng trong giai đoạn đầu mở bán, Honda UC3 được áp dụng mức giá 56,5-57,9 triệu đồng, tương đương giảm giá khoảng 22 triệu đồng theo chính sách ưu đãi của hãng. Chương trình này áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Xe máy điện Honda UC3 có thể sạc ở trụ lắp tại đại lý.

Với mức giá gần 60 triệu đồng, cao hơn phần lớn xe máy điện phổ thông trên thị trường, UC3 được định vị ở phân khúc cao cấp. Mẫu xe Nhật này sẽ hướng tới những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe máy điện nhiều tính năng và công nghệ đến từ thương hiệu Honda.

Ngoài xe mới, Honda còn triển khai hệ thống trạm sạc pin tại đại lý ủy nhiệm ở các thành phố lớn. Theo công bố của hãng xe máy Nhật, trụ sạc dành cho UC3 và các dòng xe trong tương lai sử dụng công nghệ CHAdeMo với công suất 1.200w/đầu sạc.

Ngoài UC3, Honda Việt Nam hiện đang phân phối hai mẫu xe máy điện khác. Trong đó, CUV e: cũng định vị ở nhóm cao cấp, có thể đổi pin tại đại lý. Còn ICON e: thuộc phân khúc phổ thông hướng tới nhóm học sinh, sinh viên.

Cũng ở nhóm xe máy điện dành cho học sinh, sinh viên, thương hiệu Yadea mới đây ra mắt mẫu Omee mới với giá từ 15,99-21,99 triệu đồng.

Theo nhà sản xuất, mẫu xe này có tốc độ tối đa 48 km/h, có thể đi được quãng đường khoảng 89 km sau mỗi lần sạc. Một số tính năng nổi bật gồm đèn pha LED, màn hình có kết nối smartphone, hệ thống hỗ trợ lái, định vị GPS giúp người dùng và phụ huynh dễ dàng theo dõi vị trí xe, hàng rào điện tử hỗ trợ giám sát phạm vi hoạt động, cùng cảnh báo chuyển động bất thường và cảnh báo đổ xe.

Xe điện học sinh Yadea Omee tại đại lý.

Nhằm kích cầu người dùng chuyển đổi sang xe xanh, Yadea cũng đang triển khai chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện" tại Hà Nội và TP.HCM đến hết tháng 7. Ngoài ra, hãng này còn tuyên bố phối hợp với đối tác để phát triển các mẫu xe máy điện chuyên dụng dành cho tài xế công nghệ.

Về phần VinFast, hãng này vốn đang có dải sản phẩm đa dạng mẫu mã, và hiện tại đang tập trung mở rộng hệ thống đại lý và trạm đổi pin. Vào giữa tháng 6 vừa qua, hãng xe Việt khai trương đồng loạt 66 đại lý mới tại 22 tỉnh, thành phố, qua đó nâng quy mô hệ thống phân phối xe máy điện chính hãng lên gần 750 điểm.

Dòng xe máy điện VinFast Flazz và Amio dành cho học sinh.

Về trạm đổi pin, V-Green cùng EVNHANOI hợp tác triển khai 10.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast trên địa bàn Thủ đô. Trong thời gian qua, doanh nghiệp này liên tiếp hợp tác với các đối tác lớn để mở rộng mạng lưới hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc với mục tiêu đạt 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast ngay trong quý II.

Hiện tại, VinFast đang là hãng xe máy điện có doanh số lớn nhất tại Việt Nam, theo Motorcycles Data. Tính trong quý I/2026, thương hiệu này đã bán ra thị trường 143.136 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025.