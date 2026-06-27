Xe cứu hộ chở ô tô Lexus bất ngờ trượt xuống sông

TPO - Sau khi hoàn tất việc đưa xe Lexus lên xe cứu hộ, phương tiện dừng đỗ bên đường để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, do vị trí đỗ sát mép sông, xe cứu hộ bất ngờ bị trượt phanh, khiến cả xe cứu hộ và ô tô Lexus cùng rơi xuống nước.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình), vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 26/6 tại khu vực cầu Nghĩa Tân, trên tuyến đường gần Quốc lộ 21B đoạn qua địa bàn xã.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, ô tô Lexus và một xe khách xảy ra va chạm nhẹ. Hai bên đã thống nhất giải quyết ổn thỏa, sau đó chủ xe Lexus thuê xe cứu hộ đến di chuyển phương tiện đi sửa chữa.

Sau khi hoàn tất việc đưa xe Lexus lên xe cứu hộ, phương tiện dừng đỗ bên đường để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, do vị trí đỗ sát mép sông, xe cứu hộ bất ngờ bị trượt phanh, khiến cả xe cứu hộ và ô tô Lexus cùng rơi xuống nước.

Lãnh đạo địa phương cho biết, thời điểm xảy ra sự cố trên xe cứu hộ không có người. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác trục vớt hai phương tiện.