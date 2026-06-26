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Video giao thông

Clip: Xe máy 'kẹp' ba lao vào ô tô, một người bị hất vào gầm

TPO - Xe máy chở ba người lao nhanh qua ngã tư rồi va chạm mạnh với một ô tô đi theo hướng vuông góc. Vụ tai nạn xảy ra tại Nghệ An.

Lê Tuấn

Theo hình ảnh từ camera an ninh, chiếc xe máy chở ba người đi tốc độ cao tới ngã tư. Do tới giao lộ không giảm tốc, xe này đã đâm vào một ô tô đi chậm tới từ hướng cắt ngang.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người trên xe máy bị hất văng lên cao. Một người bị hất lên nắp ca-pô, một người khác văng về phía đầu xe và bị cuốn vào gầm phương tiện, người thứ ba chỉ bị ngã xuống đường.

Hai người sau đó có thể tự đứng dậy rồi nhanh chóng hỗ trợ đưa người còn lại ra khỏi gầm xe. May mắn là xe ô tô trước đó đã phanh kịp thời để tránh cán mạnh lên nạn nhân.

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, khi đi qua khu vực giao lộ, đặc biệt là ngã tư không có tín hiệu điều tiết hoặc tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, quan sát nhiều hướng và chuẩn bị phương án xử lý tình huống bất ngờ nhằm hạn chế rủi ro va chạm.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi chở từ ba người trở lên trên xe máy bị xử phạt từ 600.000-800.000 đồng. Trường hợp người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000–600.000 đồng/người.

Trường hợp điều khiển xe máy không kiểm soát tốc độ gây tai nạn, mức xử phạt có thể từ 10-14 triệu đồng; tùy mức độ hậu quả còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

#xe máy #ngã tư #kẹp ba #tai nạn #đâm ô tô #video giao thông

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