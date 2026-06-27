CLIP: Tài xế ô tô khách vượt rào chắn đường sắt

TPO - Một tài xế ô tô khách ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai điều khiển phương tiện vượt qua đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển bị xử phạt 19 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Tài xế điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt khi rào chắn đang dịch chuyển.

Ngày 27/6, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã mời ông K.V.K (SN 1964, phường Quy Nhơn Tây) đến làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển ô tô khách vượt rào chắn đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển vào.

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/6, tại Km1096+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Tuy Phước Tây, ông K. điều khiển ô tô khách BKS 79B-02x.xx lưu thông qua đường ngang có người gác. Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát của ngành đường sắt, lực lượng chức năng xác định tài xế đã điều khiển phương tiện vượt qua đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển.

Làm việc với CSGT, ông K. thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng theo quy định.

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, hành vi cố tình vượt rào chắn khi tàu sắp chạy qua là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.