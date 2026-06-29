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Pháp luật

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Khởi tố thêm đối tượng trong vụ lừa bán 'đồng đen'

Nhật Huy

TPO - Liên quan vụ nhóm đối tượng dựng màn kịch bán tượng Phật bằng "đồng đen" giả để lừa một người đàn ông từ Thái Nguyên đặt cọc 300 triệu đồng, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 1 bị can, nâng tổng số đối tượng bị xử lý trong vụ án lên 7.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa bán "đồng đen" giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn, đơn vị đã khởi tố thêm bị can La Thị Kim Phương (SN 2000, ngụ xã Tri Tôn), về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

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La Thị Kim Phương khai nhận tại cơ quan công an.

Trước đó, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can, gồm Nguyễn Thị Hiền (SN 1977, ngụ Nghệ An), Huỳnh Kim Long (SN 1964, ngụ TPHCM), La Văn Phép (SN 1972), Tống Hoàng Huy (SN 1974), La Minh Huyên (SN 1994, cùng ngụ An Giang) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Bội Ngọc (SN 1989, ngụ An Giang) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiền và Long (sống chung như vợ chồng) sử dụng mạng xã hội tiếp cận ông N.Đ.K. (SN 1972, ngụ tỉnh Thái Nguyên), giới thiệu đang sở hữu tượng Phật Di Lặc bằng "đồng đen", muốn bán giá 300 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2026, hai đối tượng hẹn ông K. đến xã Tri Tôn để "thử hàng". Tại đây, Long và Hiền cấu kết với Phép, Huy, Huyên, rủ thêm Ngọc và Phương tham gia, phân công vai trò cụ thể cho từng người nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Sáng 18/4, tại khu vực hồ Tà Pạ, lợi dụng lúc ông K. đang khấn vái, Phép bí mật đánh tráo tấm kính và nhiệt kế thông thường bằng các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, để tạo ra hiện tượng "kỳ lạ", khiến nạn nhân tin bức tượng các đối tượng đưa ra làm bằng "đồng đen" thật.

Tin lời các đối tượng, ông K. giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc.

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Các đối tượng Hiền, Long, Huyên, Phép, Huy và Ngọc (thứ tự từ trái qua). Ảnh: Tiến Tầm.

Ngay sau khi nhận tiền, Huyên mang số tiền bỏ trốn theo kế hoạch sau đó chi cho cả nhóm, trong đó Phương được chia 13 triệu đồng, còn Ngọc nhận 7 triệu đồng.

Phát hiện bị lừa, ông K. đến cơ quan công an trình báo.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tri Tôn khẩn trương điều tra, truy xét. Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Nhật Huy
#lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #An Giang #lừa bán đồng đen

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